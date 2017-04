Államfői és miniszteri eskütétellel folytatódik a parlament ülésezése

A paksi atomerőmű-bővítésért felelős tárca nélküli miniszter eskütételével kezdődik és a köztársasági elnöki tisztségben újraválasztott Áder János esküjével ér véget az Országgyűlés következő, ötnapos ülése.



Az ülés kedden 13 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd Süli János teheti le esküjét a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterként. Orbán Viktor kormányfő április 10-én jelentette be a parlamentben, hogy tárca nélküli minisztert nevez ki a paksi atomerőmű-beruházás felügyeletére és irányítására. Áder János köztársasági elnök két héttel később nevezte ki Süli Jánost a posztra.



Ezt követően a képviselők két órában interpellálhatják a kormány tagjait, majd egy órában azonnali kérdéseket tehetnek fel nekik. Az első ülésnap végén kezdődhet általános vita a burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról szóló kormánypárti előterjesztésről, amely azt célozza, hogy a politikai tömörülések csak piaci áron vehessék igénybe a reklámhordozókat.



Szerdán határozathozatalokkal kezdődik az ülésnap, ekkor több nemzetközi szerződés kihirdetése mellett módosíthatják például az agrárkamarai törvényt is. A szavazások után a reklámadóról, az élelmiszerláncokról és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvényjavaslatokról is általános vitát tartanak.



Csütörtökön a kormány aktuális egészségügyi és oktatási témájú indítványai mellett terítékre kerül a Magyar Honvédség további szerepvállalása az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel szemben.



A képviselők pénteken több más előterjesztés mellett elmondhatják a véleményüket a választott bíráskodást és az ügyvédi tevékenységet szabályozó új törvényjavaslatokról is, amelyeket a kormány nyújtott be a Ház elé.



A parlament ülése májas 8-án, hétfőn ér véget. Az ilyenkor megszokott kérdések és azonnali kérdések után az államfőként újraválasztott Áder János teheti le hivatali esküjét. Az Országgyűlés március 13-án döntött arról, hogy Áder János lesz az államfő újabb öt évig.