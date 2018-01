Áramot vezettek a zárka ajtajába az előzetesben lévő fiatalok

A vád szerint az elkövetők célja az volt, hogy a zárka ajtaját kinyitó körletfelügyelő áramütést szenvedjen.



Az elkövetéskor 17 és 18 éves vádlottak - akik féltestvérek - 2017 áprilisában különböző és egymástól független bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásban voltak. A vádlottakat a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet egyik objektumában, közös cellában helyezték el.



A vád szerint 2017. április 11-én, a zárkaellenőrzést követően a vádlottak a zárka bejárati ajtajánál lévő villanykapcsoló foglalatát lefeszítették, a vezetékeket onnan kihúzták, és azokat úgy állították be, hogy az ajtó kinyitása esetén azok érintkezzenek a befelé nyíló fém ajtóval.



A két vádlott - tudva, hogy őket a biztonsági kamerán keresztül figyelik - azért, hogy felhívják magukra a figyelmet, és a büntetés-végrehajtási őrök a zárkához menjenek - filctollal firkálni kezdték a zárka falát, illetve arra kitépett könyvlapokat ragasztottak.



A körletben szolgálatot ellátó biztonsági tiszt több körletfelügyelő társával - köztük a sértettel - együtt a zárkához ment azért, hogy a vádlottakkal szemben intézkedjenek.



Az őrök nem tudták felkapcsolni a zárkában a mennyezeti világítást, ugyanis azt a vádlottak szintén szétszerelték. A sértett körletfelügyelő ezt tapasztalva, a zárka fém ajtaját gumitalpú cipőjével tolta be. A befelé nyíló ajtó ekkor érintkezésbe lépett az útjába helyezett 230 Volt feszültség alatt lévő vezetékkel, aminek következtében a fém ajtó villamos feszültség alá került, ami pedig az élet kioltására alkalmas áramütést hozott létre.



A vádlottak célja az volt, hogy az intézkedő büntetés-végrehajtási tiszt áramütést szenvedjen. A tragédia kizárólag amiatt nem következett be, mert a körletfelügyelő nem kézzel, hanem a lábával érintette meg az ajtót.



A Fővárosi Főügyészség a jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő vádlottakat hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja, amit a fiatalkorú vádlott bűnsegédként követett el. A vád tárgyává tett bűncselekmény miatt a fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama 15 év, a már felnőttkorú társa estében pedig 20 év.



