Befejeződött a ferihegyi repülőtéren az 1-es futópálya felújítása

Befejeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér régebbi és kisebb, 1-es futópályájának felújítása, péntek délutántól újra két pályával üzemel a ferihegyi légikikötő - közölte a Budapest Airport a helyszínen újságírókkal.



Az első gép, amely a felújított betoncsíkot használta, az Emirates Budapestről Dubajba induló Boeing 777-ese volt.



Az 1-es terminálhoz közelebb eső futópályát márciusban zárták le, ez idő alatt öt futballpályányi területen cserélték ki a felületet: 1400 méter szakaszon 8500 köbméter betont építettek be, közel 300 kilométer elektromos kábelt fektettek le, és korszerűsítették a futópályához kapcsoló kábelaknákat is.



A lezárás ideje alatt a Budapest Airport kicserélte a futópálya vecsési végén a műszeres leszállító berendezést is, így az érkező repülőgépek már akkor is le tudnak szállni a repülőtéren, ha nagyon rosszak a látási viszonyok. Az új rendszernek köszönhetően a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a legkorszerűbb rádiónavigációs rendszerekkel szolgálhatja ki a légitársaságokat.



A pályafelújítás teljes költsége elérte a 2,1 milliárd forintot, amit a Budapest Airport saját forrásból finanszírozott, a felújítással egy nappal a határidő előtt végeztek.



Egy átlagos évben a fel- és leszállások 52 százaléka zajlik a repülőtér 1-es futópályáján, amelyet 1986-ban hosszabbítottak meg 3 kilométeresre, és amelynek Vecsés felőli, 900 méteres szakaszát tavaly újította fel a Budapest Airport.