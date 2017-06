Csaknem 2 milliárd forintból 55 balatoni strand újul meg

Több helyen már elkészültek, és van ahol jelenleg is zajlanak, egyes településeken pedig a nyári szezont követően valósulnak meg a 100 százalékos, vissza nem térítendő állami támogatást élvező strandberuházások - mondta Guller Zoltán. A strandtulajdonos önkormányzatok jellemzően játszóterek, vízi-játszóterek, fitness-parkok, parkok, vizesblokkok felújítására, létesítésére és stégek, lépcsők építésére nyertek támogatásokat.

A strandfelújítások egy része a szezonhosszabbítást szolgálja, hogy ősszel és télen is használhatóak legyenek a létesítmények, ennek érdekében kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok téliesítésére, valamint szaunák építésére is nyertek támogatást a strandtulajdonosok. A fejlesztések zöme elsősorban fizetős strandokon valósul meg, de kaphatott támogatást néhány olyan tóparti település is, amely csak szabadstranddal rendelkezik - tájékoztatott.