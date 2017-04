Cuki fotók: már szaladgál és hancúrozik a budapesti állatkert zebracsikója

Már szaladgál és hancúrozik a kifutóban a Fővárosi Állat- és Növénykert legfiatalabb, április 15-én született zebracsikója.



A főváros állatkertjében 1894 óta tartanak zebrákat, az első zebracsikó 1930-ban született - közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.



Tina, az anyaállat nagyszombaton, a kora reggeli órákban hozta világra a csikót, de eddig a közönség a szülés utáni pihenő, később pedig a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem láthatta. Az enyhébb időjárás miatt most a kora délutáni órákban, nagyjából 12 és 14 óra között látható anyjával együtt a csikó az Elefántházzal szemközti kifutóban.



Tina 2008 áprilisában született Hollandiában, az Észak-Brabant tartományban található Beksee Bergen Szafariparkban. Kétéves korában, 2010 második felében került Budapestre. A csikó apja, a Cukorkának is becézett Zucchero már majdnem hétéves és 2012-ben érkezett a franciaországi Peaugres szafariparkjából. A nemrégiben született kicsi egyelőre még nem kapott nevet, de azt már sikerült megállapítani, hogy nőstény állatról van szó.



A zebráknál a vemhességi idő majdnem pontosan egy év és ellésenként csak egy csikó szokott születni. Az újszülött néhány órával világra jövetele után már lábra is áll, ahogy ez a patás állatok körében szokás. A fiatalok 6-9, néha 11 hónapos korukig isznak anyatejet, bár a kezdetben kizárólagosan fogyasztott tej mellett már néhány hetes korukban kóstolgatni, szálazgatni kezdik a felnőtteknek való táplálékot is. Néhány hónap elteltével egyre inkább a csökkenő mennyiségű tej, és a növekvő mennyiségű szilárd takarmány jellemzi a táplálkozásukat. A fiatal zebrák másfél-kétéves korukra érik el az ivarérettséget.



A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1894 óta foglalkoznak zebrákkal, bár az azóta eltelt 123 év során előfordult, hogy átmenetileg szünetelt a "tigrislovak" tartása. Az első budapesti - és egyben az első magyarországi - zebracsikó 1930. július 6-án látta meg a napvilágot. A zebrák három faja, illetve 8-10 különféle alfaja közül az idők során többet is bemutatott az Állatkert, a múltban akadtak Wahlberg-, Chapman-, sőt még Grévy-zebrák is Budapesten.



Mostanában az alföldi zebra egyik alfajával, az úgynevezett Böhm-zebrákkal találkozhat a főváros állatkertjének közönsége. A nemrégiben született csikó és szülei mellett egy további tenyészállat, a Romy nevű kanca is része az állatkerti zebraménesnek. Romy és Zucchero nászából 2015 januárjában is született már csikó: az állat a Rozi nevet kapta, és 15 hónapos korában utazott el egy másik állatkertbe.