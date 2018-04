Dobos: a közmédia határozottan visszautasítja a Jobbik vádjait

Az ellenzéki párt képviselője többek között arról beszélt, hogy meglátása szerint a választási kampányban a közmédia egyoldalú tájékoztatást adott, és megsértett minden jogszabályt és irányelvet.



Dobos Menyhért - szombaton az MTI-hez eljuttatott - közleményében azt írta, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjének állításával ellentétben a közmédia beszámolt a többi párt hírei mellett a Jobbik választási kampányáról is.



"Ezt bizonyítja az a 693 alkalom, amikor az elmúlt két hónapban az M1 televíziós csatorna a hírfolyamában tudósított a Jobbikkal kapcsolatos hírekről, valamint az a 485 eset is, amikor a Kossuth rádió a hírműsoraiban számolt be az ellenzéki párthoz kapcsolódó információkról" - olvasható a közleményben.



Hozzátette, ezt bizonyítja az, hogy nemzeti hírügynökség kampányidőszak alatt kiadott 76 híre és a Jobbik kezdeményezésére megjelent 79 közlemény az Országos Sajtószolgálatban.



Kitért arra, hogy mindezek mellett az M1 televíziós csatorna és a Kossuth rádió öt-öt percet biztosított a Jobbik számára, amikor önállóan ismertethette volna a párt választási programját, ehelyett azonban akkor is nagy teret szenteltek a műsorok szerkesztési gyakorlatával kapcsolatos kritikának.



A közmédia határozottan visszautasítja a Jobbik Magyarországért Mozgalom vádjait, és továbbra is kiáll a független, kiegyensúlyozott tájékoztatás mellett - írta Dobos Menyhért vezérigazgató.