Egy 95 éves bácsitól rabolta el a nyugdíját három 12-16 év közötti fiú

Meg kéne táskázni!

Nem sokkal a rablás után el is fogták a józsefvárosi rendőrök a három elkövetőt.

Kép forrása: police.hu

Nagy Zsolt százados visszaadta a pénzt.

Kép forrása: police.hu

Az ügyészség vádirata szerint a két - elkövetéskor 15, valamint 16 éves - fiú és harmadik, gyermekkorú társuk 2017. augusztus 11-én nappal, a VIII. kerület, Kálvin térnél figyelt fel az idős, nehezen közlekedő sértettre, aki egy bevásárló táskát húzott. rendőrség beszámolója szerint az idős férfi felvette a nyugdíját a postán, majd hazafele menet betért a boltba néhány apróságért. Kifelé jövet három fiúba botlott, akik félreálltak, hogy a cekkerével elférjen a járdán. A férfi lassan lépdelve megjegyezte nekik: „Fiúk, ne öregedjetek meg!" Aztán tovább ballagott.A három suhanc összenézett:Követni kezdték a nyugdíjast. A tervük az volt, hogy kitépik kezéből a gurulós bevásárlótáskát, de erre nem volt idejük, a sértett bement egy Nap utcai házba.Oda is követték, és felajánlották neki, hogy segítenek felcipelni a csomagját. Ezt a bácsi elutasította, de a fiúk nem tágítottak, felkísérték a második emeletre.A nyugdíjas rosszat sejtett, ezért nem nyitotta ki a lakásajtót, inkább leült a folyosón egy ládára. A fiatalok közben kérdezgették őt, majd az egyikük intett. A férfi azt hitte, végre odébbállnak, ehelyett hátralökték, és átkutatták a táskáját. Amikor az idős férfi segítségért kiabált, szétfeszítették a száját, majd az emiatt kapálózó férfi kezét és lábát is lefogták. Egyikük átkutatta a zsebeit is. Megtalálták a borítékba tett nyugdíjat és még kétezer forintot, majd elfutottak.A 15 és a 16 éves bajai fiút a Diószeghy Sámuel utcában fogták el a BRFK bűnügyi bevetési osztály munkatársai, 12 éves fővárosi társukat pedig a Keleti pályaudvar közelében fogták el. Előbbieknél pár száz forintot találtak csupán, a legfiatalabb gyanúsított zsebében viszont több mint 90 ezer forint lapult - tudatta a rendőrség.Kihallgatásukon mindhárman beismerték a rablást. Mint kiderült, a két idősebbik a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központból szökött meg aznap. 12 éves társukat, aki szintén gyermekotthonban él, korábbi szökéseik során ismerték meg, hozzá jöttek Budapestre. Pénzt akartak szerezni.Nagyon hálás volt nekik, többször megköszönte, hogy gyorsan kézre kerítették a támadóit, és nem kell nélkülöznie a hónapban - számoltak be a police.hu-n.A két fiatalkorút a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Részlege csoportosan, a bűncselekmény elhárítására idős kora miatt korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével vádolja, és velük szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádiratban.Harmadik társukkal szemben a kerületi ügyészség a nyomozást – gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok miatt – megszüntette.