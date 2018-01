Elkészült az országgyűlési választás hirdetménye, 92 ezer 600 darabot gyártottak belőle

Elkészült az április 8-ai országgyűlési választás hirdetménye, elkezdték kiszállításukat a választási irodákhoz, és várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket - válaszolta az MTI érdeklődésére a Nemzeti Választási Iroda (NVI).



A nemzetiszínű motívummal ellátott hirdetmény a korábbi választásoknál megszokottaknál kisebb méretű, viszont többet, 92 ezer 600 darabot gyártottak belőle.



A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, a választói névjegyzékkel és az ajánlással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Olvasható rajta például, hogy a választókerületben lakó választópolgár ajánlhat érvényesen jelöltet az ajánlóíven, a jelöltté váláshoz 500 érvényes ajánlás szükséges, és egy választópolgár több jelöltet is támogathat, akik március 5-éig gyűjthetik az ajánlásokat.



A hirdetmény tartalmazza a szavazással kapcsolatos információkat is: tájékoztatást ad arról, hogy magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár csak személyesen szavazhat, és aki nem a lakóhelyén szavaz, április 6-án 16 óráig kérheti átjelentését egy másik településre. A szavazás napján külföldön tartózkodó választók március 31-én 16 óráig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. A hirdetmény tájékoztatást ad arról is, hogy a kérelmeket levélben, személyesen vagy a www.valasztas.hu oldalon lehet benyújtani.



Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár nemzetiségi listára szavazhat, pártlistára nem.