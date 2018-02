Erre készüljön, ha Budapesten tölti a hétvégét

A V4 Farsang miatt több budapesti busz és villamos menetrendje is módosul szombaton és vasárnap, közúti korlátozásokra is számítani kell - közölte csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.



A megszokottól eltérően közlekedik majd a 15-ös, a 16-os, a 16A, a 105-ös, a 115-ös autóbusz, valamint a 2-es, a 19-es és a 41-es villamos.



Szombaton és vasárnap a 19-es villamos nem jár majd a Halász utca, a Clark Ádám tér és a Várkert Bazár megálló között, a 41-es villamos pedig a Krisztina körút-Széll Kálmán tér-Margit körút útvonalon szállít utasokat. Mivel a rendezvény miatt lezárják a Lánchidat és a Lánchíd utcát, a 105-ös busz, valamint a 916-os és 990-es éjszakai járat is az Erzsébet hídon át közlekedik.



A 16-os busz a szombati üzemkezdettől vasárnap délután 17 óráig csak a Széll Kálmán tér és a Clark Ádám tér között szállít utasokat.



Vasárnap a tűzijáték miatt a Lánchíd utcán és a Lánchídon kívül délután lezárják az Alagutat, a Clark Ádám teret, a Széchenyi István teret, valamint a pesti és budai rakpart érintett szakaszát. Emiatt a 2-es villamos kora este a Kossuth Lajos tér és a Boráros tér között, a 16-os busz pedig egyáltalán nem közlekedik, a 15-ös és 115-ös buszok pedig vasárnap délután 5 órától a Kiskörútra terelve közlekednek.



A BKK felhívta a figyelmet, hogy a nézőszámtól függően az Erzsébet hídon a tűzijáték idejére a forgalmat korlátozhatják, vagy le is zárhatják, ebben az esetben az Erzsébet hídon közlekedő autóbuszok a Szabadság híd érintésével közlekednek.