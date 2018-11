Fertő tavi gyilkosság: több fiatal nővel is végezhetett a bécsi kannibál

Alfred U. a jelek szerint két másik nővel is végzett, mielőtt utolsó, brutális gyilkossága után rárontottak a rendőrök. A nyomok egy 25 évvel ezelőtti bestiális tetthez vezettek, amikor is St. Margarethennél darabokban találtak rá egy prostituáltra. Évtizedekig rejtély övezte, hogy kinek a maradványait találták megA holttestet időközben azonosították, de a Kurier osztrák lap úgy tudja, a mai napig nem ismert, ki végezhetett a lánnyal. Nem véletlen, hogy képbe került a bestiális gyilkos, Alfred U. neve is. A község, ahol rátaláltak a lány holttestére, alig pár kilométerre van a férfi csónakházától, ahol a magyar lány testét rejtette el.A lap informácói szerint azonban nem ez az egyetlen rejtélyes kivégzés, amivel kapcsolatba hozták őt. A szálak ugyanis egészen Hamburgig vezettek, ahol tavaly szintén feldarabolva találtak rá egy asszonyra az Elba partján. A gyilkos kilétére itt sem derült fény, a módszer azonban ugyanaz volt.Mint ismert, tavasszal egy női torzóra bukkantak a Fertő tó melletti Rustnál. Később több más testrészt is találtak a hatóságok, és hosszas nyomozás után beigazolódott a gyanú: egy magyar lány vesztette életét.A tagadja, hogy köze lenne a gyilkosságokhoz.