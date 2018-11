Fidesz: a kormány kiáll a világ magyarságáért

A Fidesz szerint a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) összehívása is azt bizonyítja, hogy a kormány kiáll a világ magyarságáért. Zsigmond Barna Pál, a nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, 2010 óta nemzetpolitikai fordulatot hajtott végre a kormány, aminek köszönhetően lélekben, gazdaságilag és kulturálisan is fejlődik a magyarság, és bebizonyosodott, hogy képes a megújulása.



A kormánynak a nemzetet a magyarok közössége jelenti határokon innen és túl, és hisznek a magyar nemzet határokon átívelő összetartozásában - fogalmazott a képviselő.



Kiemelte, szeretnék elérni, hogy aki magyarnak született, az a határ túloldalán is magyarnak érezhesse magát, magyarul beszélhessen, magyarul tanulhasson és megélhesse azt, hogy a magyar nemzet része. Ezt szolgálja a kettős állampolgárság, a nemzetpolitikai intézményrendszer, a külhoni magyar közösségek, az oktatás, a kulturális intézmények és a külhoni magyar családok támogatása - mondta Zsigmond Barna Pál, hozzátéve, a programokat folytatják, mert azokkal az egész nemzet, így Magyarország is erősödik.



Emlékeztetett: 2010 után megalapították a Magyar Diaszpóra Tanácsot, és újra ülésezik a Máért is, amit a Gyurcsány-kormány megszüntetett. Közismerten a kárpátaljai magyarság van a legnehezebb helyzetben, ezért nagyon fontos, hogy a diaszpóra magyarsága is kiállt az ott élők mellett - utalt a képviselő arra, hogy a diaszpóratanács egyik kiemelt témája idén Kárpátalja helyzete.



Közölte, a diaszpóra magyarságát támogatja a Julianus-, a Kőrösi Csoma Sándor- és a Mikes Kelemen-program; ezek "magyar innovációk". Zsigmond Barna Pál szólt arról is, hogy már egymillió új magyar állampolgár van az új állampolgársági törvénynek köszönhetően, a kormány számára pedig egyértelmű, hogy akinek magyar állampolgársága van, annak szavazati joga is van.



Egy új jogszabálytervezetnek köszönhetően részt vehetnek majd az európai parlamenti választásokon is azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek lakóhellyel az Európai Unióban - mondta el. Hangsúlyozta, a kormány szerint az együttműködés többet hoz, mint az ellenségeskedés, ennek jegyében pedig sikerült a szerbekkel, szlovákokkal, szlovénekkel és horvátokkal új kapcsolatokat létesíteni, és bizalmi alapokra helyezni a kétoldalú viszonyt.