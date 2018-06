Fidesz: hazudik a holland kereszténydemokrata párt

A Fidesz visszautasítja a holland Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) hazugságait és felfüggeszt vele minden kapcsolatot, valamint megvonja támogatását a párt jelöltjeitől, amíg nem kérnek bocsánatot - közölte a magyar kormánypárt hétfőn az MTI-vel.



Novák Katalin, a Fidesz alelnöke a holland kereszténydemokrata párt hétvégi határozatára hétfőn levélben reagált, amelyben az áll, a holland párt hazugságokat állít Magyarországról, a Fideszről és az alkotmánymódosításról.



Az MTI-hez is eljuttatott dokumentumban az alelnök azt írta, a CDA hazudik, amikor azt állítja, hogy a most zajló alaptörvény-módosítás veszélyes a jogállamiságra és a demokráciára, veszélyezteti a bírói függetlenséget, a sajtószabadságot és a civil szervezetek függetlenségét, valamint korlátozza az alapvető szabadságjogokat.



Hozzátette, hazudnak abban is, hogy a Fidesz szembefordult az európai együttműködéssel, és kampányában szándékosan hamis tényeket közölt, valamint hogy a Fidesz kormányfőjelöltje bosszút ígért az ellenzéknek.



Különösen fájdalmas, hogy testvérpártunk, kereszténydemokrata szövetségesünk határozatában egy sor valótlanság szerepel, ezért alappal feltételezzük, hogy "szándékos hazugságokról" van szó - fogalmazott Novák Katalin.



"Ha az Európai Néppárt egységét fenn akarjuk tartani, úgy megengedhetetlen egy tagpárt részéről egy másik tagpárt irányában minden előzetes konzultáció nélkül megfogalmazott hazug vádaskodás" - írta.



A CDA hétvégi kongresszusán elfogadott indítványban, amelyet hétfőn ismertetett a Politico, az áll, hogy fel kell függeszteni a Fidesz tagságát az Európai Néppártban (EPP), amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök nem tér vissza korábbi politikájához. A Fideszhez hasonlóan az EPP-hez tartozó CDA olyan határvonalak meghúzására szólította fel a néppártot, amelyeket ha valamely tagpárt átlép, akkor kezdeményezni lehessen az ideiglenes kizárását - írta a brüsszeli hírportál.



A holland kereszténydemokraták leszögezték: a Fidesz korábban "értékes tagja volt a pártcsaládnak", ehhez kellene visszatérnie. A Politico szerint ez az eddigi legkeményebb kiállás az EPP-tagpártok részéről.



A De Volkskrant című holland napilap is beszámolt a CDA-kongresszusról. Mint írták, a párt tagjai két "vörös vonalat" neveztek meg: a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) esetleges bezáratását, illetve a "Stop Soros" törvénycsomag elfogadását.