Figyelem! Egész hétvégén nagy munkálatokra kell számítani az M1-esen

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a kivitelezők szakemberei a korlátozással járó munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri.

A munkálatok egyik utolsó elemeként a bicskei csomópont Győr felé vezető oldalán végeznek szombaton és vasárnap aszfaltozást, ezért az országhatár felé vezető oldalon Bicske irányába nem lehet majd lehajtani. Szombaton ezen kívül az 51-es és 54-es kilométerszelvények között megkezdik a sávelhúzásos terelés bontását is.Az M1-es autópályán zajló felújítási munkálatok végén a kivitelezők az előzetes tervek alapján a bicskei csomópont fel- és lehajtó ágain végeznek aszfaltozási munkákat 2018. október 27-én reggel 7.30-tól egészen 28-a délután 15 óráig. Ez idő alatt a csomópontban Budapest felől lehajtani Bicske irányába, illetve Bicskéről Győr felé felhajtani nem lehet, de az M1-es autópályán az országhatárig haladhatnak az autósok!A csomópont fel- és lehajtó ágainak korlátozását már a zsámbéki csomópont előtt jelezni fogják a szakemberek, azok a közlekedők, akik Bicskére szeretnének eljutni, az 1-es főút zsámbéki és a tatabánya-óvárosi csomópontja között kerülhetnek. Ezzel párhuzamosan az 1-es főút Fejér megyei érintett szakaszán a 7,5 tonnás súlykorlátozást a munkák idejére időszakosan felfüggesztik.A felújítási munkák mellett az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán az 51-es és 54-es kilométerek közötti sávelhúzásos terelésének bontását is elkezdik szombat reggel a szakemberek, amennyiben azt a hétvégi időjárás is engedi. A bontás ideje alatt a jelzett szakaszon a forgalom egy sávon haladhat majd. A teljes, 12 kilométeres szakaszt érintő beruházás az előzetes ütemterveknek megfelelően halad, így az előzetes terveknek megfelelően november közepére várható a teljes körű befejezése.Tekintettel arra, hogy a felújítási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-s telefonszámon, illetve aweboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.