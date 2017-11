Gyermekjogvédők: a fiatalkorú prostituáltak áldozatok és nem bűnözők

Kriminalizálásuk, vagyis elkövetőként kezelésük helyett áldozatnak kellene tekinteni a 14 és 18 év közötti prostituáltakat - hangsúlyozták annak a gyermekjogi konferenciának az előadói, amelyet csütörtökön rendeztek Budapesten.



A Gyermekek veszélyben című tanácskozást az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) és az UNICEF - az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja - Magyar Bizottsága rendezte a gyermekjogok közelgő világnapja alkalmából.



Lápossy Attila, az AJBH gyermekjogi osztályának vezetője elmondta: az államokat nemzetközi egyezmény is kötelezi a gyermekprostitúció elleni küzdelemre.



Miközben a szakemberek szerint az érintettekkel a gyermekvédelmi intézményeknek kellene foglalkozniuk, aközben a magyar jog szerint akár elzárást is kaphat az a 14 és 18 év közötti gyermek, akit tiltott prostitúción kapnak.



Vagyis a jog nem áldozatként, hanem elkövetőként kezeli ezeket a gyerekeket, miközben a gyermekprostitúció az erre vonatkozó lanzarotei egyezmény szerint is minden esetben kényszernek tekintendő - mondta az osztályvezető.



Mészáros Antónia, az UNICEF Magyar Bizottságának ügyvezető igazgatója azt hangsúlyozta, hogy ugyan valamennyi gyermek sérülékeny, ezért szükséges a védelmük, ám a családjuktól elszakítottan nevelkedők sokkal inkább veszélyeztetettek a többi között gyermekprostitúció által.



Arról is szólt, hogy úgynevezett gyermekhangkampányt indít az UNICEF, ugyanis a gyerekek nem tudnak kiállni magukért, mert sokszor nem halljuk meg a hangjukat. Ezt szeretnék megváltoztatni a kampány keretében.



Azt is bejelentette, hogy november 20-án, a gyermekjogok világnapján kék színnel világítják meg a Lánchidat.



Garamvári Miklós, az AJBH főtitkára hangsúlyozta, hogy az alapjogi biztos kiemelt feladata a gyermekjogok vizsgálata, ezzel kapcsolatban számos jelentést adott ki a hivatal.