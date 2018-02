Gyurcsány: ingyenessé kell tenni a minimális gáz-, víz- és áramfogyasztást

Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a fogyasztás ezen felüli részére sávos közüzemi díjakat vezetnének be. Az átlagosnak számító 15-20 köbméteres víz-, 80-100 köbméteres gáz- és 200 kilowattórás áramfogyasztásért a jelenlegi árat kellene fizetni, aki pedig az átlagosnál többet fogyaszt, az az átlag fölötti részért lényegesen magasabb díjat fizetne - közölte Gyurcsány Ferenc.



Országos tűzifaprogramot is ígért is a rászorulók részére, ennek forrásait a központi költségvetésből állnák.



Szerinte a "fideszes rezsicsökkentés" azoknak adott a legtöbbet, akik a legtöbbet fogyasztanak, ez pedig "a fordított Robin Hood-jelenség". Hozzátette, hogy a természeti erőforrásokkal takarékoskodni kell, a DK elképzelése pedig a kevesebb fogyasztásra ösztönöz.



Gyurcsány Ferenc azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg körülbelül 900 ezer ember él olyan háztartásban, amelyet nem tudnak rendesen kifűteni. A fagyhalálról utoljára 2014-2015-ben jelent meg hivatalos kormánystatisztika, a kabinet azóta nem publikál ilyen adatokat, de a Magyar Szociális Fórum szerint ezen a télen eddig 149 ember fagyott halálra - tette hozzá.



A tartozások miatt 2015 végéig mintegy százezer lakásban kapcsolták ki valamelyik közművet és további százezret fenyeget ugyanez a veszély - folytatta a pártelnök, hozzátéve: a közüzemi tartozások miatt elrendelt végrehajtások száma is elérte a százezret és körülbelül százezer családot már ki is lakoltattak.



Gyurcsány Ferencet szembesítették azzal, hogy második, 2006-os kormányalakítása után átlagosan 30 százalékkal emelkedett a gáz és 10-14 százalékkal a villany ára. A politikus azt mondta, hogy akkor 140-150 dollár körüli összegbe került egy hordó kőolaj és ezt a fogyasztónak meg kellett fizetniük. Az emberek ma viszont a világpiacinál magasabb árat fizetnek - tette hozzá.



Példaként említette, hogy 2003-2017. között a gáz beszerzési ára köbméterenként 14 forinttal csökkent, de a rezsicsökkentés után a fogyasztók csak hat forinttal fizettek kevesebbet, mert a maradék a szolgáltatóknál maradt.



További kérdésre azt felelte, hogy inkább nem lesz köztéri plakátjuk, de a "Fidesz oligarchavilágához tartozó cégekkel" nem kötnek szerződéseket, nem bérelnek tőlük plakáthelyeket. Gyurcsány Ferenc hozzátette: azon viszont csodálkozik, hogy van olyan demokratikus ellenzéki párt, amelyik elfogad egy ilyen ajánlatot.



Kikérték a véleményét arról, hogy Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke a férfi gyorskorcsolya-váltó csütörtöki győzelme után azt írta a Facebookra, hogy "Két migráns olimpiai aranyat nyert Magyarországnak. Köszönjük.". Gyurcsány Ferenc azt mondta, örül, hogy a gyorskorcsolyázók olimpiát nyertek és a csapat tagjait magyarnak tekinti.



Czeglédy Csaba ellen nem született olyan ítélet, amelyik korlátozná a választhatóságát, ezért joga van jelöltetni magát - reagált egy újabb felvetésre, hozzáfűzve: az előzetes letartóztatásban lévő férfit ártatlannak kell tekinteni, amíg nem ítélik el.