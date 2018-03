Hosszú Katinka a bíróság előtt cáfolta a férjét

te barom, ha még egyszer ilyet csinálsz, megöllek!

beszámolója szerint a Fővárosi Törvényszéken csütörtökön tartott tárgyalás során Hosszú Katinka a férje ellen vallott. Shane Tusupot az Iron Aquatics egyik egykori edzője, Darren Ward perelte be becsületsértésért, amiért az amerikai edző egy debreceni versenyen azt üvöltötte, hogyA bíróság végül egy lökés miatt marasztalta el Hosszú Katinka férjét, akinek egy levélben kell bocsánatot kérnie, és persze ki kell fizetnie a per költségeit is.A Blikk arról ír, hogy a csütörtöki tárgyalás során Hosszú Katinkát is meghallgatta a bíróság, a háromszoros olimpiai bajnok úszó pedig cáfolta Shane Tusup azon állítását, hogy Ward fenyegetően közeledett felé, ezért viselkedett így. Ezzel szemben Hosszú azt vallotta, a skót szakember egyáltalán nem közeledett dühösen, feldúltan a férje felé, vagyis gyakorlatilag cáfolta Tusup vádjait.– Elégedett vagyok az ítélettel, bizonyítani tudtuk az igazunkat – idézi Ward nyilatkozatát a Bors