Illegális bevándorlás - Benkő: a migráció befolyásolja a biztonságot

Benkő Tibor az elmúlt két napban részt vett az Európai Unió védelmi minisztereinek találkozóján. A miniszter az M1-en azt mondta: abban mindenki egyetért, hogy Európa biztonságának szavatolása az európai országok kötelessége. Emellett abban is egyetértés van, hogy a tömeges bevándorlás nem jó, s befolyásolja a lakosság többségének biztonsági helyzetét.



A miniszter kitért arra is, hogy Európában két pártra szakad a politika. Vannak, akik szerint szükség van a migrációra, míg más országok ennek ellenkezőjét állítják. Benkő Tibor szerint egyre több ország vallja, hogy az illegális migráció nem jó Európának.



Kérdésre válaszolva azt is kiemelte: az európai hadsereg rendkívül fontos lenne a biztonság fenntartása érdekében. Benkő Tibor kiemelte: Európának szüksége van olyan katonai képességre, haderőre, amellyel az európai biztonsági helyzetet tudja kezelni.