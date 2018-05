Járóka Lívia szerint az EP nőjogi bizottságának véleménye csúsztatásokkal teli

Több roma szervezet szakértőjével is egyeztettem, és ez alapján kijelenthetem, hogy a dokumentum azon állítása is megalapozatlan, hogy a cigány nőknek az orvosi ellátáshoz való joga csorbulna

A belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottság (LIBE) jelentéséhez fűzött dokumentumról kedden szavaz az uniós grémium - írja keddi számában a Magyar Idők.A politikus felháborítónak tartja, hogy a német szociáldemokrata párti Maria Noichl nevével fémjelzett jelentésben a családnak a magyar alaptörvényben is rögzített fogalmát szűknek, illetve elavultnak tartják, de szavai szerint azt sem indokolja semmi, hogy a különvéleményben kiemelik a nők elleni erőszakot, és arra hivatkozva az isztambuli egyezmény mielőbbi ratifikálására szólítják fel Magyarországot, mintha nálunk több erőszak érné a nőket az uniós átlagnál.- fogalmazott Járóka Lívia, hozzátéve: a dokumentumnak az a pontja, amely szerint a migráns nők orvosi ellátáshoz való joga sérül Magyarországon, egyenesen képtelenség, mert a bevándorlóknak pusztán a státuszuk alapján semmilyen egészségügyi szolgáltatásra nincs jogosultságuk, leszámítva a sürgősségi beavatkozásokat.Az abortusz tekintetében a többi uniós tagállamban hasonló a helyzet, mint Magyarországon, a jelentésben mégis ósdinak bélyegzik a terhességmegszakításhoz való hozzáállásunkat - mondta Járóka Lívia."A mi álláspontunkat támogatja Anna Záborská szlovákiai képviselő, aki az Európai Néppárt részéről a vélemény árnyék-jelentéstevője. Ő is módosító javaslatokat adott be, és hasonlóképpen jártak el a csehek is - közölte Járóka Lívia.