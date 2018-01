Készek megállapodni a szakszervezetek a BKV-val a béremelésről

A BKV 2018-ra 12 százalékos béremelést ajánlott, ezt két munkavállalói szervezet elfogadta és a harmadik is kész aláírni azt - így cafeteriával együtt akár 400 ezer forintra növekedhet a villamos- vagy buszvezetők fizetése a fővárosban - írja csütörtöki számában a Világgazdaság.



A közlekedési vállalat bérjavaslatát a kollektív szerződés megkötésére jogosult három szakszervezet közül kettő, a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége és a Városi Tömegközlekedési Szakszervezetek Szövetsége már elfogadta, harmadik, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) is kész a bérmegállapodás aláírására - írja a lap Nemes Gábor szakszervezeti elnökre hivatkozva.



Az EKSZ korábban ragaszkodott a 15 százalékos emeléshez. Az érdekvédelmi szervezet az aláírás feltételéül szabta egyebek mellett, hogy az év végén fizessék ki egyfajta prémiumként a bérmegtakarítást.



Az elnök szerint óriási a fluktuáció a BKV-nál, 250 buszvezető és 50-80 villamosvezető hiányzik, ezért sok a túlóra. Egy buszvezető, metró- vagy villamosvezető átlagosan bruttó 350 ezer forintot keresett 2017-ben túlóra nélkül. Kezdő buszvezetőt most 305 ezer forintért vesz fel a fővárosi cég.



A bérmegállapodás után 2018-ra átlagosan 400 ezer forintra növekedne a gépjárművezetők bére a cafeteriával együtt.