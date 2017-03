Két héten belül döntenek a nemzeti konzultáció részleteiről

Két héten belül döntés születik a nemzeti konzultáció részleteiről, szeretnék a választók véleményét sok kérdésről megtudni - mondta Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.



A nemzeti konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a kormány szerint Magyarország előtt álló öt veszélyforrásról. Ez a rezsicsökkentés brüsszeli betiltása, az illegális bevándorlás kérdése, az adópolitika uniós központosítása, a munkahelyvédelmi támogatások biztosítására vonatkozó jog elvesztése és a külföldi forrásból dolgozó szervezetek elszámoltathatósága.



Kósa Lajos hangsúlyozta: az ország védelmét folyamatosan erősíteni kell, ez egészen addig folytatandó munka, amíg a migrációs nyomás Magyarországra nehezedik.



Kiemelte, Magyarországra senkit nem engednek be ezentúl, akinek nincs joga bejönni. Ha valakit üldöznek, veszély fenyegeti a hazájában, akkor menekültkérelmet kell benyújtania. A magyar határon, a magyar hatóságok által biztosított táborban nem fenyegeti veszély, maximális ellátást kap – mondta.



Közölte az is: Magyarország szolidáris mindenkivel, aki erre rászorul és méltó rá, de a gazdasági migránsokat nem akarja beengedni.

Ez nem tetszik az Európai Uniónak, nagy küzdelem lesz, ezért jobb, "ha kikérjük az ország lakóinak véleményét" - fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.



Hozzátette, hogy egy sor más kérdésben is ki akarják kérni a választók véleményét, mert az Európai Unióval Magyarország érdekében vitatkoznak fontos ügyekről.



Ezekkel kapcsolatban kifejtette: Magyarország számára a folyamatos, ütemes adócsökkentés a kedvező, az EU pedig közös adópolitikát szorgalmaz, ami Magyarországon adóemelést jelent.

A rezsicsökkentésről szólva úgy fogalmazott: a magyar álláspont szerint az energiaárak meghatározásának jogát nem szabad elvenni a nemzetállamoktól.



Kitért arra is, hogy a magyar kormány munkájának eredményeképpen csaknem 700 ezer új munkahely jött létre hét év alatt, amire nincs példa az EU-ban, a hazai munkahelyteremtő politika ugyanakkor az EU szerint tiltott támogatást valósít meg.