Kövér: az egész kontinens megerősödéshez hozzájárulhat a V4

A V4-nek nemcsak a közös érdekek védelme a fontos, munkájával hozzájárulhat az egész európai kontinens megerősödéséhez - mondta Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke pénteken Budapesten.



A politikus a visegrádi államok házelnökeinek találkozóját és parlamenti bizottságainak konferenciáját lezáró sajtónyilatkozatában kifejtette: rengeteg konkrét kérdés, téma van, amellyel nemcsak egyetértenek a visegrádi partnerek, hanem ezek a további együttműködés alapjául szolgálhatnak. A szoros együttműködés hosszú távon is tartóssá és gyümölcsözővé teheti a visegrádi csoportot - vélekedett.



A házelnök közölte: több parlamenti bizottság - az európai ügyekkel, a külügyekkel, a népjóléti, a gazdasági, a mezőgazdasági, a védelmi, rendészeti ügyekkel foglalkozó bizottságok - tagjai egyeztettek és fogadtak el zárónyilatkozatokat, amelyeket az európai partnereiknek is továbbítanak.



Radek Vondrácek, a cseh parlament képviselőházának elnöke arról beszélt, hogy a V4 egy olyan márka, amely a világban jól látható, hallható, és ez rendkívüli érték. Európában ma a V4 olyan jól ismert, mint a Benelux-államok, és a tekintélyüket a barátságukkal, a munkájukkal vívták ki - fogalmazott.



Milan Stech, a cseh parlament szenátusának elnöke kiemelte: a visegrádi partnerek az elmúlt időben intenzív tárgyalásaik révén bebizonyították, hogy képesek egyeztetni az álláspontjukat és összefogni az erőiket. Az együttműködésük példaértékű mások számára - tette hozzá.



Marek Kuchcinski , a lengyel szejm elnöke hangsúlyozta: az egész EU legdinamikusabb részévé vált a visegrádi csoport. A V4 valódi letéteményese azoknak az alapvető európai értékeknek, amelyekre az EU épül - jelentette ki.



Stanislaw Karczewski, a lengyel parlament szenátusának elnöke arról beszélt, hogy fontos a nemzeti parlamentek szerepe, hangjuk jól hallható Európában. A 65 milliós visegrádi térség nagyon jó lehetőségeket kínál, amelyeket mindenképpen ki kell használni - hangoztatta.



Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke elmondta: egy olyan kis országnak, mint Szlovákia, erőt ad, hogy tagja a V4-nek. Jó, hogy a cseh, a lengyel és a magyar nemzetet a barátaiknak mondhatják, és sokat tanulhatnak egymástól - vélekedett.



A résztvevők közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben hangsúlyozták a visegrádi országok és a nemzeti parlamentek jogát ahhoz, hogy az EU jövőjéről szóló vitához konstruktívan hozzájáruljanak. Egyetértettek abban, hogy az európai integráció történetében a fejlődés motorját az egymással együttműködő, szuverén nemzetek jelentették, ezért hangsúlyozták, hogy a visegrádi országok egy erős és eredményes államok közösségére épülő, hatékonyan működő és polgárközelibb unió kialakításában és fenntartásában érdekeltek.



Felhívták továbbá az EU tagállamait és intézményeit, hogy őszintén nézzenek szembe az uniót belülről és kívülről érő kihívásokkal, és folytassák az azokról szóló konstruktív vitát. Az EU-t érintő belső kihívásokra - köztük az európai társadalmak demográfiai folyamataira - elsősorban a határokon belül kell megoldást találni, míg az EU határain kívül eredő problémákat - mint a migrációs és menekültválság - keletkezésük helyén kell megoldani - emelték ki.



Az európai polgárok életét alapjaiban befolyásoló migrációs válságra biztonságpolitikai szempontokat is figyelembe vevő, konszenzussal elfogadott, átfogó stratégiát kell kidolgozni, amely a schengeni vívmányok megtartását célozza, világos különbséget tesz a menekültek és a gazdasági, illetve illegális migránsok között - olvasható a nyilatkozatban, amelyet aláírt Kövér László mellett Radek Vondrácek, Milan Stech, Marek Kuchcinski , Stanislaw Karczewski és Andrej Danko.