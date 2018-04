Magyar Levente: jól kell kommunikálnunk a Kínával folytatandó együttműködést

Magyar Levente kiemelte, hogy ezt a fontos és előremutató együttműködést nagy figyelem övezi a világban, hangsúlyozva azt is, "térségünk barátként tekint Kínára", Magyarország pedig a kapcsolatok fejlesztésének éllovasa kíván lenni a jövőben is.



Az államtitkár, újságíróknak nyilatkozva, azt hangsúlyozta, Magyarország "az egyik kezdeményezője és éltetője" a térség és Kína együttműködésének, amelynek a régió tizenhat állama a részese, a néhány éve Budapesten indult együttműködés pedig olyan konkrét projektekben ölt testet, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal.



Az együttműködés nagyon szorosan épít arra a geopolitikai, geostratégiai jelentőségű "Egy öv, egy út" nevű kínai kezdeményezésre, amelynek célja az egykor a világ két legfejlettebb térségét, Kínát és Európát összekötő "selyemút" felélesztése. Magyarország történelmi lehetőséget lát abban, hogy felhelyezze magát erre a térképre - fogalmazott Magyar Levente, utalva arra, hogy egykoron fontos szerepe volt hazánknak ebben a kereskedelemben.



Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy "nagyon egyértelműen, nagyon tisztán kommunikáljuk" minden bel- és külföldi partner felé, hogy "ez egy előremutató, mindenki számára előnyös együttműködés, nem egy diszkriminatív, bárkit is kizáró együttműködés". Hozzátette, leginkább európai szövetségeseinket kell megnyugtatni, hogy "itt semmi olyasmi nem történik, ami európai érdekeket veszélyeztetne, mi több, európai érdekek és magyar érdekek alapján építkezünk, és szeretnénk minél több partnert látni ebben az együttműködési keretben".



Kuo Vej-mi, a kínai kormány tájékoztatási hivatalának miniszterhelyettese azt hangsúlyozta: országa negyven éve kezdett nyitásba, amelynek újabb hullámáról döntött múlt ősszel a Kínai Kommunista Párt kongresszusa, amely a békés fejlődést, a harmonikus együttműködést és a közös jövő építését tűzte célul.



Mint mondta, a nyitás nagy hatással volt hazájára és a világra is. A politikus hangsúlyozta, Kína "modernizált szocialista állammá építése" során az ország vezetése a gazdaság és a társadalom fejlesztésére helyezi a hangsúlyt az elkövetkező időszakban, hozzátéve, hazája eredményesen halad kitűzött céljai elérésére felé.



A miniszterhelyettes arról is beszélt: a kormányzati kommunikáció számára új kihívásokat jelent az internet hozta változás, a közvélemény részéről érkező igényeknek megfelelés, amely során építeni kell a társadalmi konszenzust is.



Kuo Vej-mi az együttműködés jó alapjának nevezte a szóvivők együttműködését, hozzátéve, azt fejleszteni és javítani is lehet a minden fél számára hasznos baráti kapcsolatok érdekében.