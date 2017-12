Már lehet tűzijátékot vásárolni, de körültekintőnek kell lenni - Videó

„Aki tavaly is a szabályoknak megfelelően használta a pirotechnikai termékeket, annak semmit nem kell máshogy csinálnia" – így fogalmazott Cserényi József rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztályának szakembere, felhívva a figyelmet arra, hogy a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos előírások nem változtak - számolt be honlapján a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.Az első kategóriába tartozó eszközök nagyon csekély veszélyt jelentenek környezetükre, 14 évnél idősebbek bármikor használhatják őket. Ilyenek például a tortatűzijátékok.A második pirotechnikai osztályba sorolt eszközök csekély veszélyt jelentenek, azokat 16 évnél idősebbek használhatják.A negyedik pirotechnikai osztályba a nagy tűzijátékok tartoznak, amelyeket csak pirotechnikus szakember vásárolhat meg és használhat.Kiemelte, petárdázni változatlanul tilos, még szilveszterkor is. A petárda birtoklása is szabálysértésnek minősül, ami akár 150 ezer forintos pénzbüntetést vonhat maga után.Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő elmondta, hogy a katasztrófavédelem szakhatóságként vesz részt a pirotechnikai termékeket árusító helyek engedélyezésében, ami azt jelenti, hogy az engedélyeket a rendőrség adja ki, ám ehhez szükség van a katasztrófavédelem hozzájárulására.A tábornok arról tájékoztatott, a tűzijátékot árusító helyek esetében a katasztrófavédelem azt vizsgálja, hogy a helyszín biztonsági szempontból alkalmas-e arra, hogy ott tűzijátékokat áruljanak.Az ellenőrzés kitér arra is, hogy az árusok rendelkeznek-e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, az árusítóhelyen megvannak-e az előírt tűzoltókészülékek, rendben vannak-e a tűzvédelmi dokumentumok, illetve azt is, van-e a közelben megfelelő oltóvízforrás.Ellenőrzik, hogy milyen mennyiségben tárolnak tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, illetve hogy az árusítóhelyet és környékét ellátták-e a kötelező figyelmeztetésekkel, például dohányozni tilos táblákkal. Mindezek mellett azt is megnézik, hogy az árusítóhely tűzoltógépjárművel megközelíthető-e.Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr igazgatója elmondta, hogy szilveszter éjjel körülbelül háromezer helyre riasztják a mentőket, tavaly ezek közül 17-szer tűzijáték okozta balesethez kellett menniük. Hozzátette azt is, négy sérülésből három a fejet, vagy a kezet érinti. Minden évben előfordul súlyosabb, amputálással végződő baleset is, de 2009-ben halálos áldozatot is szedett egy tűzijáték.dr. Huszák András tűzszerész elmondta, nem cél bárkit is lebeszélni a tűzijátékok használatáról, annál fontosabb azonban a figyelmet felhívni a használati szabályok betartására.Úgy fogalmazott, minimálisra csökkenthető a baleset, tűzeset kialakulásának az esélye azzal, ha legális árusítóhelyen szerezzük be a pirotechnikai terméket és a használati utasításokat betartjuk.A szakember is azt hangsúlyozta, nem szabad tűzijátékot piacon, vagy csomagtartóból vásárolni. A nem ellenőrzött körülmények között előállított, tárolt, vagy szállított termékek ugyanis veszélyesek lehetnek, pára érhette őket és átnedvesedhettek.Az ilyen eszközt még akkor sem szabad használni, ha kiszáradt, hiszen felgyorsul a működésük és balesetveszélyessé válnak.A tűzszerész ismertette, hogy miként kell december 31-ig tárolni a pirotechnikai termékeket:semmiképpen nem szabad tűzveszélyes anyagok közelébe helyezni, és a gyerekektől is gondosan el kell őket zárni.A tűzijátékot a felhasználás során soha ne irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, épületekre.Még a szabályos használat esetén is előfordulhat, hogy némelyik nem megfelelően működik, ezért úgy kell elhelyezni őket, hogy még hibás működés esetén se okozhassanak kárt.Ne feledkezzünk meg a háziállatokról sem – fejezte be tájékoztatóját Huszák András.