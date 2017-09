Marihuánaültetvényeket számoltak fel a rendőrök Mányon és Noszvajon

A police.hu rendőrségi honlapon szombaton közöltek szerint marihuána átvétele közben értek tetten Mányon egy budapesti és egy fóti férfit. A rendőrök a férfiak igazoltatásakor és járművük átvizsgálásakor négy csomagban körülbelül 500 gramm növényi törmeléket találtak, továbbá cannabis növények termesztéséhez szükséges eszközök, vegyszerek, valamint számlák is előkerültek.



Ezután házkutatást tartottak a rendőrök a mányi házban, ahol egy professzionálisan felszerelt ültetvényt találtak. A lakóház tetőterében cannabis termesztésére kialakított fóliafülke, a melléképületben pedig szellőzőrendszerrel, lámpákkal felszerelt marihuánaültetvény volt. A házban elfogták a növények gondozásával megbízott 32 éves mányi férfit is.



Kiderült, hogy az elfogott férfiak Noszvajon is működtetnek egy ültetvényt, ezért ott is házkutatást tartottak. A ház pincéjében 240 tőből álló, világító-, szellőztető- és öntözőrendszerrel felszerelt ültetvényt találtak, és elfogták a gondozást végző 25 éves budapesti férfit.



A rendőrök a két helyszínen 1,5 kilogramm leszüretelt és kiszárított kábítószert foglaltak le, a négy férfit kihallgatták, majd kezdeményezték hármójuk előzetes letartóztatását, ezt az illetékes bíróság pénteken elrendelte.