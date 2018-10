Megújult Andy Vajna online kaszinója

"A Vegas.hu folyamatosan fejlődik. Az elmúlt másfél évben számos új funkcióval és játékkal bővültünk. Természetes volt, hogy saját tapasztalataink, valamint játékosaink visszajelzései alapján, a weboldalunk megjelenése is változni fog." – mondta el Mezősi Tamás, a kaszinó termékigazgatója, aki hozzátette:"A legfontosabb cél egy könnyebben áttekinthető regisztrációs folyamat kialakítása volt, ugyanakkor szerettük volna megtartani a törzsjátékosok számára már intuitív felületek struktúráját és logikáját is."Az oldal első ránézésre kompaktabb elődjénél, a főoldalon egy összetettebb játékkereső rendszer várja az érdeklődőket, ahol a látogatók különböző kategóriák között böngészhetik a számukra szimpatikus asztali- és szlotjátékokat.A játékok bemutatására szánt aloldalak izgalmasabbak, a játékosi profilok részletesebbek lettek. Ezen kívül megújultak a látogatók első lépéseit segítő, valamint a bónuszajánlatokat ismertető videós anyagok is.A magyar piacon egyedülálló fejlesztésekkel és magas színvonalú szolgáltatással továbbra is kiváló játékélményt biztosító Vegas.hu 2017 áprilisában nyitotta meg kapuit, amelynél azóta is rendszeresek a milliós nyeremények.