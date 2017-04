NAV: a személyi jövedelemadó idén is fizethető részletekben

A legfeljebb hat havi, pótlékmentes részletfizetést az ügyfélkapuval hozzáférhető online felületen, a bevallási tervezet módosításával, vagy a NAV által küldött tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozaton lehet kérni. Aki a 16SZJA nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét, ugyanúgy kérheti a részletfizetést a bevallás "C" lapján, az (A) mező kitöltésével.



Az egyes részleteket, a kérelmezett hónapok számától függően június 20-ig, július 20-ig, augusztus 21-ig, szeptember 20-ig, illetve október 20-ig kell befizetni.



Kiemelték, hogy fontos a fizetési határidők betartása, mert, ha az esedékes részlet befizetése elmarad, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozást egy összegben kell megfizetni, továbbá ebben az esetben a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.



A közlemény szerint az ügyfelek a részletfizetést teljesíthetik bankszámláról átutalással, a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adóazonosító jelet, bankkártyával interneten az ügyfélkapun keresztül az eBEV felületen, valamint bankkártyával az adóhivatal kijelölt ügyfélszolgálatain, illetve csekken, amely beszerezhető egyebek mellett a NAV ügyfélszolgálatain.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fizetési kedvezmény engedélyezéséről a hivatal nem küld külön értesítést, csak az kap visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek.



Ugyanakkor azt is hozzátették: aki nem jogosult a pótlékmentes részletfizetésre vagy tartozását hat hónapnál több részletben tudná csak megfizetni, kérheti az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók kérelme illetékmentes.