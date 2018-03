Nincs biztonság, félelemben élünk minden nap - Vallott a migráció elviselhetetlensége miatt Magyarországra költözött nő

A migrációs helyzet miatt 40 év után települ haza Natalie Contessa.

Sokat romlott a helyzet Svédországban az elmúlt években – nyilatkozta a korábban Stockholmban dolgozó Natalie Contessa az M1-en. A bevándorlással kapcsolatos információknak a felét nem mondják ki a sajtóban, ez tény – hangsúlyozta Natalie Contessa, aki bár Svédországban nevelkedett, Magyarországot is a hazájának tekinti.



A biztonság miatt költözik haza

A biztonság miatt költözöm haza, szomorú, hogy amiatt kell elhagynom egy országot, mert nem kapok védelmet

– mondta. Európában nem tudják, hogy a stockholmi lakosok mit élnek át minden nap. Natalie Contessa az utolsó két-három évben tapasztalta a helyzet romlását.



A svéd–magyar hölgy felidézte: amikor metróval ment be a munkahelyére, egy stockholmi kórházba, egy bevándorló férfi megtámadta. Hiába kérte, nem segített neki senki a körülötte állók közül, mert ők is féltek, a rendőrség pedig nem jött ki. Szerencséje volt, hogy el tudott futni – tette hozzá.

2016. január 28-án közreadott képen egy svéd rendőr felügyeli az újonnan érkezett menedékkérők vonulását a malmöi Hyllie pályaudvar előtt 2015. december 19-én.

Fotó:MTI/EPA/TT/Johan Nilsson





A rendőrök sem segítenek



A rendőrök sem segítenek, nagy probléma Svédországban, hogy a rendőrök is inkább otthagyják a munkájukat, hiszen őket sem védik meg – mondta. „Nincs biztonság, félelemben vagyunk minden nap, ez nem normális viselkedés. A migránsok mindent megkaptak, de semmi becsületük nincs" – tette hozzá.



Svédország gazdag ország, megvolt rá a lehetőség, hogy befogadják a bevándorlókat, de nem becsülik meg a kapott segítséget a bevándorlók. Példaként említette, hogy a legtöbb ismerőse szintén elköltözik, nem lesz olyan barátja, aki Svédországban marad. „Magyarország ma a legbiztonságosabb" – jelentette ki annak kapcsán, miért épp Magyarországra költözik.



Azt mondta, sok svéd nem kap állást; az egyetemi kórházban, ahol dolgozott, a kollégáinak a nyolcvan százaléka bevándorló volt, az orvosok és az ápolók is. Arról is beszélt, hogy az iskolákban a tanárokat késsel fenyegetik, az utcán nappal kirabolják a gyerekeket. Ezek miatt is sok család tervezi, hogy elköltözik Svédországból.



Natalie Contessa úgy fogalmazott, ő nem rasszista, itt arról van szó, hogy „rájuk erőszakoltak" olyan embereket, akik megfélemlítik, fenyegetik őket és elveszik a munkájukat.