Nyitnak a balatoni strandok - több helyen drágultak a belépők, mutatjuk az árakat

Béke és nyugalom: a sajkódi strand.

két közkedvelt strandja, az Esterházy és a Kisfaludy legkésőbb pünkösd hétvégéjén, tehát jövő héten tárja ki kapuit. A hivatalos honlapon egyelőre a tavalyi árak olvashatóak, a két strand telefonját péntek délelőtt nem vették fel. Az Esterházy strandra a napi felnőtt belépő ára tavaly 1300 Ft, a gyermekjegyé 650 Ft volt. 2011-ben az Esterházy strandra 720 forintért mehettek be a felnőttek. A Kisfaludyra a napi felnőtt jegy 850, napi gyermek és diák belépő 550 forintba került egy éve. A veszprémi Napló információi szerint június 20-áig a 2016-os árakat kell fizetni Balatonfüreden. Utána a főszezonban pár százalékos emelés várható. Az Esterházy pénztára előtt gyakran kisebb tömeg sorakozik, a beléptetést újabb jegyautomaták csatasorba állítása segíti majd.Az északi part egyik legtüneményesebb strandján, ahagyományosan május utolsó hétvégéjén indul az élet. Május 27-én, szombaton itt biztosan megnyílnak a strandkapuk. "A jegyárak átlagosan 10-14 %-kal drágultak tavalyhoz képest. A teljes áru belépő 700-ról 800 Ft-ra, a kedvezményes belépőjegyért (diákigazolvánnyal 24 éves korig, 65 év felett) 500 Ft-ot kérünk idén. Utóbbi tikett tavaly 450 Ft volt" - közölte kérdésünkre Béndek Edit strandvezető. Csopakon újdonságot jelentenek a tornázást segítő eszközök, az árnyékolók, a körpadok és az új ivókutak, továbbra is ingyenes használható a horgászstég. A dohányzási rend változott Csopakon, most már csak a kijelölt helyeken szabad cigarettázni.mindhárom strandja üzemel május 15-e óta. A belépésért szeptember közepéig kell fizetni itt. Aa napijegy 700, a kedvezményes diák és nyugdíjas belépő 450 Ft-ba kerül most. Az emelés elenyészőnek mondható, tavaly a felnőtt belépő 630 Ft volt Balatonalmádiban.A kétstrandon nem szednek belépőt május végéig.kis áremelés lesz tavalyhoz képest, itt a szezonra elkészül az új, nagy területű játszótér.június elsején nyit a strand, 10-étől kell fizetni, az árak nem emelkedtek 2016-hoz képest.június közepéig ingyenesen látogathatók a strandok, kis emeléssel itt is számolni kell.Általánosságban elmondható, hogy az összes balatoni strand az északi parton többféle jegyet és bérletet kínál, többek közt családi jegyet. Az északi partonés az út mellettiszámít szabadstrandnak, ezek ingyenesen látogathatóak.Végezetül, ajánljuk figyelmükbe a Tihanyhoz tartozó, Aszófőhöz közeli parányi, csodálatosstrandot. "Június 2-án nyitunk, az árak nem változtak. A felnőtt 400, a diákjegy 250 Ft-ba kerül idén is" - mondta érdeklődésünkre Liebhauser György, a strand üzemeltetője. Ha valaki ingyen próbára szeretné tenni a sajkódi strandot most hétvégén, nyugodtan menjen, nyitva lesznek a kapuk. A bójákat már vízbe helyezték, de a WC még nem fog üzemelni.