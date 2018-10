Október 12-én temetik Kőrösi Imre volt parlamenti képviselőt

Korábban kinevették, most nem tud eleget ültetni Fodor Mihályné Mórahalmon - Legyőzte a dísztök a répát

Hatéves korában ültette el az első tökmagokat Fodor Mihályné most húszéves fia, Norbert. A kétfős családi vállalkozás most öt hektáron gazdálkodik, a dísztökök mellett ,,halloweentökkel" is foglalkoznak.