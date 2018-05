Október elején kezdődik a veronai buszbaleset olaszországi büntetőpere

A 2017. január 20-án éjfél előtt, az A4-es autósztrádán történt magyar busztragédia ügyében a vádlottak között van az A4-es autósztráda két üzemeltető mérnöke, valamint az autópálya átadás előtti, 1993-as tesztelői közül három mérnök. A vád tömegszerencsétlenség okozása.



A katasztrófában a helyszínen tizenheten, többségében 14 és 18 év közötti diákok vesztették életüket, egy súlyos égési sérült a budapesti Honvédkórházban hunyt el.



A Magyar Idők áprilisban számolt be róla, hogy M. Fekete György szakértői véleményben állapította meg: a busztragédia legalább négy olyan hiányosságra vezethető vissza, amelyért az A4-es olasz autósztráda adott szakaszának biztonságikorlát-rendszere okolható. A végzetes hibákra rámutató magyar beadvány idén januárban jutott el a veronai államügyészhez, aki ennek alapján vádlottként azonnal bevonta a vizsgálatba a sztrádakivitelezés és -üzemeltetés további három mérnökét is.



A lap információja szerint a keddi vádemelés is nagyban támaszkodik a magyar szakvéleményre.