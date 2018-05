Orbán: egy centet sem kellene adni a migránsoknak az uniós költségvetésből

Orbán Viktor miniszterelnök nem támogat olyan európai uniós költségvetést, amelyben elveszik a pénzt a gazdáktól, a kutatás-fejlesztéstől, valamint a regionális fejlesztésektől, és odaadják azoknak az országoknak, amelyek beengedték a migránsokat. A kormányfő erről pénteken beszélt a Kossuth rádióban.



A következő EU-s költségvetésre vonatkozó tervekről szólva azt mondta: a legfontosabb tanács az, hogy "csigavér", hosszú lesz ugyanis a vita. Kiemelte: a hét évre szóló közös költségvetést egyhangúlag kell megalkotni. És "amíg a magyarok azt nem mondják, hogy mehet, addig nincs költségvetés" - hívta fel a figyelmet.



Szerinte a migránsoknak "egyetlen centet" sem kellene adni, azt mindenki oldja meg a saját büdzséjéből. Hozzátette továbbá, hogy a mezőgazdaságra fordított összegek csökkenését sem támogatja.



Az új közigazgatási egységként létrejövő Miniszterelnöki Kormányirodáról elmondta: feladata lesz a minisztériumok közigazgatási államtitkárainak koordinálása, ehhez a szervezethez rendelték a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, és egy egységes hírszerzési központ is működik majd a kormányirodán.



Három miniszterelnök-helyettese lesz Orbán Viktornak az új kormányban: Semjén Zsolt KDNP-elnök általános miniszterelnök-helyettes lesz, Pintér Sándor belügyminiszter nemzetbiztonságért felelős, Varga Mihály pénzügyminiszter pedig gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettesként dolgozik majd.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy "végigviszik" azt a migrációellenes alkotmánymódosítást, amelyet 2016-ban nem sikerült elfogadni. Ehhez kapcsolódik a "Stop Soros" törvénycsomag is - tette hozzá, úgy fogalmazva utóbbi javaslatról, hogy szeretné, ha "Soros árnyékhadserege feljönne a fényre".