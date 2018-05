Orbán: erkölcsi kötelességük "végigvinni" a migrációellenes alkotmánymódosítást

Erkölcsi kötelességnek nevezte "végigvinni" a migrációellenes alkotmánymódosítást Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió 180 perc című műsorában pénteken. A kormányfő elmondta: három miniszterelnök-helyettese lesz az új kormányban. Semjén Zsolt KDNP-elnök általános helyettes lesz - aki a nemzetpolitikáért, az egyházakért és a magyarországi kisebbségekért felel majd -, Pintér Sándor belügyminiszter nemzetbiztonságért felelős, Varga Mihály pénzügyminiszter pedig egyúttal gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettesként dolgozik majd.



A nemzetbiztonságért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot a biztonság fontosságával indokolta, valamint azzal, hogy a következő időszakban a bevándorlásügy lesz Európa legfontosabb kérdése. Varga Mihályról pedig úgy fogalmazott: a gazdaság világában kiszámíthatóságot, nyugalmat, pénzügyi stabilitást testesít meg.



A közvetlenül hozzárendelt, új közigazgatási egységként létrejövő Miniszterelnöki Kormányirodáról elmondta: feladata lesz a minisztériumok közigazgatási államtitkárainak koordinálása, ehhez a szervezethez rendelték a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, és egy egységes hírszerzési központ is működik majd a kormányirodán. Utóbbi lehetővé teszi, hogy Magyarország az erőteljes nemzetközi versenyben jobb információ- és hírszerzési tevékenységet mutasson fel - jegyezte meg.



Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány céljai nem változtak, így megvédik a magyar kultúrát, a keresztény kultúrát, nem adják át az országot idegeneknek, a teljes foglalkoztatottság céljából nem engednek, amihez jól működő gazdaság, alacsonyabb adók, magasabb bérek kellenek. Emellett továbbra is támogatják a gyermeket nevelő családokat, a nyugdíjak értékét pedig megőrzik és lehetőség szerint emelik is - sorolta.



Arról is beszélt, hogy erkölcsi kötelességük "végigvinni" azt a migrációellenes alkotmánymódosítást, amelyet az ellenzéki elutasítás miatt 2016-ban nem sikerült elfogadni. Ehhez kapcsolódik a "Stop Soros" törvénycsomag is - tette hozzá, úgy fogalmazva utóbbi javaslatról: szeretné, ha "Soros György árnyékhadserege feljönne a fényre", és nem titkolná el, kitől és mennyi pénzt kap.



A migráció nem emberi jogi, hanem nemzetbiztonsági kérdés, ezért úgy kell eljárni, hogy aki migrációs kérdéssel akar foglalkozni, annak a nemzetbiztonságtól meg kell kapnia a hozzájárulást a tevékenységéhez. Az illegális bevándorlást támogató nem magyar állampolgároknak pedig ki fogják tenni a szűrét az országból - szavai szerint erről szól a "Stop Soros".



A miniszterelnök kitért arra is, sajnálja, hogy nem 134 mandátuma lett a Fidesz-KDNP-nek. "Úgy látom, hogy a Kúria elvett tőlünk egy mandátumot", az Alkotmánybíróság ugyanis kimondta, hogy a Kúria rossz döntést hozott, amellyel elvett a kormánypártoktól több mint négyezer voksot - fejtette ki, megjegyezve ugyanakkor: ezt tudomásul kell venni, a törvény nem ad lehetőséget a rossz döntés kijavítására, mert pénteken meg kell állapítani a választás végeredményét.



A kormányalakításról Orbán Viktor azt mondta: a kabinet céljai évek óta változatlanok, mégis minden ciklusnak sajátos karaktere van, és a feladatokhoz kell válogatni az embereket, nem fordítva. Az új kormányban heten profi politikusok, heten pedig a politikán kívül gyűjtötték össze tekintélyüket, tudásukat - fogalmazott, a leendő minisztereket ért bírálatokat pedig úgy kommentálta: ez a harcosok klubja, aki ide belép, annak számítania kell arra, hogy a riválisai meg fogják támadni.



Arról is beszélt, úgy látja a következő időszakot, hogy nem várható olyan rendkívüli fejlemény, amely eltérítené az energiái egy részét a kormány munkájának közvetlen irányításától. Így lesz lehetősége arra - mondta -, hogy fontos, konkrét feladatokat szabjon és végrehajtassa őket.



Kormánya kereszténydemokrata szellemiségű - folytatta -, "nem liberális demokráciát építünk, hanem kereszténydemokráciát", amelyben az emberi méltóság a legfontosabb, a hatalmi ágak szét vannak választva, a szabadság egy feltétlen érték, a családokat támogatják, a globális ideológiákat elvetik, hisznek a nemzet fontosságában, küzdenek a teljes foglalkoztatottságért, fontosnak tartják a nők egyenjogúságát, és nem akarnak olyan változásokat, amelyek az antiszemitizmus erősödésével járnának az országban.



Orbán Viktor szólt arról is: nem támogat olyan európai uniós költségvetést, amelyben elveszik a pénzt a gazdáktól, a kutatás-fejlesztéstől, valamint a regionális fejlesztésektől, és odaadják azoknak az országoknak, amelyek beengedték a migránsokat. Szerinte a migránsoknak "egyetlen centet" sem kellene adni, azt mindenki oldja meg a saját büdzséjéből.



Hozzátette továbbá, hogy - a franciákkal szövetségben - a mezőgazdaságra fordított összegek csökkenését sem támogatja. A következő EU-s költségvetésre vonatkozó tervekről szólva azt mondta: a legfontosabb tanács az, hogy "csigavér", hosszú lesz ugyanis a vita. Kiemelte: a hét évre szóló közös költségvetést egyhangúlag kell megalkotni. És "amíg a magyarok azt nem mondják, hogy mehet, addig nincs költségvetés" - hívta fel a figyelmet.



Magyarországnak és Közép-Európának semmilyen - sem jogállamisági, sem költségvetési - vitától nem kell félnie - jelentette ki. Hozzáfűzte: jogállamiság ügyében Magyarország különösen nyugodt lehet, mert 2013-ban teljesen átvizsgálták, és "papírunk van arról, hogy a jogállamiság rendben van".



Az Európai Néppárttal folytatott szerdai tárgyalásairól a miniszterelnök azt közölte: jövőre európai parlamenti (EP) választás lesz, amelynek fő témája nem lehet más, mint a migráció, amelyről eddig csak a magyarok mondhatták el a véleményüket. Az EP-választás ezért egy "nagy népszavazás" lesz a bevándorlásról - fogalmazott, hozzátéve: felajánlotta a Fidesz és személyes részvételét egy nagy néppárti kampányban. Szerinte egyébként az EP-ben most nem a néppárté a legnagyobb frakció, hanem Soros Györgyé.