Palkovics: nem célja a kormánynak a CEU bezárása

Nem célja a kormánynak a Közép-európai Egyetem (CEU) bezárása, ennek nem is lenne indoka, a felsőoktatási törvény sokak által vitatott módosításával mindössze megoldást szeretnének találni bizonyos ügyekre - jelentette ki Palkovics László oktatási államtitkár kedden Brüsszelben.



A sajtóban megjelenő, indulatok gerjesztésére alkalmas hírek nem tükrözik a valóságot, a kormány ugyanis nem kíván semmilyen egyetemet bezárni, sem magyart, sem külföldit, a cél pusztán a helyzet tisztázása - hangsúlyozta nemzetközi sajtótájékoztatóján Palkovics, hozzátéve, hogy "ez az ügy nem igazán ügy".



"Nemhogy nem szűnt meg egyetem Magyarországon, hanem a közösségi főiskolai modell kialakításával jelenleg hat újabb helyen folyik felsőoktatási képzés" - közölte az államtitkár.



Palkovics szerint ketté kell választani a kérdést, mivel a CEU kapcsán két intézményről van szó. Leszögezte, a módosítás semmilyen hatással nincs a Közép-európai Egyetem működésére - mert az Magyarországon bejegyzett egyetem magyar akkreditációval -, az amerikai akkreditációval rendelkező Central European University viszont az Egyesült Államokban van bejegyezve, ahol azonban nem végez oktatási-kutatási tevékenységet.



Elmondta, a kérdés az, hogy a módosítások milyen hatással lesznek az amerikai intézmény működésére és a két egyetem együttműködésére. Mint mondta, bízik benne, hogy az újonnan megjelent két feltételt teljesíteni tudják majd azok az intézmények, amelyek hasonló képzést folytatnak vagy ilyet terveznek a jövőben.



Kiemelte, ha a CEU esetleg nem tudna eleget tenni a törvénymódosításban foglalt feltételeknek, az sem jelenti azt, hogy más formában, a Magyarországon bejegyzett Közép-európai Egyetemmel együttműködve, nem folytathatja a tevékenységét az országban.



A kormány tájékoztatja a partnereit, kész tárgyalni, és teljességgel nyitott rá, hogy megoldást találjanak a helyzetre, ezért nincs ok aggodalomra - fogalmazott.



Újságírói kérdésre válaszolva Palkovics azt mondta, hogy a törvénymódosítás elleni demonstrációk résztvevőit félrevezették, mivel nem igazak azok az információk, amelyek szerint a kormány korlátozni akarná az egyetemek autonómiáját vagy intézményeket tervezne bezárni.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatásért felelős államtitkára mások mellett Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével, valamint Navracsics Tibor oktatásért felelős uniós biztossal tárgyal kedden Brüsszelben.



A biztosok kollégiuma szerdai ülésén napirendre vesz "aktuális magyarországi témákat", köztük a CEU-t is érintő jogszabályt, hogy megvizsgálja, összhangban áll-e az uniós joggal.