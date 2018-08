Súlyos problémákról beszélt, és felmondott Zacher Gábor

Hatalmas terhelés nehezedett a sürgősségi osztályra, leamortizálódott a felszerelés, olyan mennyiségű beteget kellett ellátni, amiért a személyügyi minimumfeltételek 60 százalékával egy centrum nem tud felelősséget vállalni

Szeretek itt dolgozni, de kénytelen voltam a döntést meghozni. Nem tudok elszámolni a lelkiismeretemmel, hogy ilyen állományprobléma, ilyen felszerelésügyi gondok mellett a betegellátást folytassam.

Áprilisban már egyszer felröppent a hír - akkor szintén a hvg.hu írta meg - a Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor lemondásáról. Akkor ezt a Honvédelmi Minisztérium cáfolta A mai napon ismét a szakember felmondásáról számolt be a lap, és mint írják, a hírt maga az érintett közölte a hvg.hu -val.Zacher Gábornak két hónapos felmondási időt kell még kitöltenie, utána október végén otthagyja a Honvédkórház sürgősségi osztályát, amit eddig vezetett.Zacher súlyos kritikákat fogalmazott meg a Honvédkórházban tapasztalt állapotokról, a döntését is a kórházban kialakult helyzettel, elsősorban állományproblémával és túlterheltséggel indokolja.A lapnak elmondta, hogy az elmúlt időszakban 9 orvos adta be felmondását.– mondta Zacher.– nyilatkozta a lapnak Zacher Gábor.