Svéd politikus: ˝Orbán Viktor úr, köszönöm szépen, hogy kiáll Európáért˝

A svéd parlamentben mondta el Magyarország védőbeszédét egy képviselő. Többek között kihangsúlyozta, hogy hazánk a történelem folyamán mindvégig végvár volt, amikor Európa védelméről volt szó – írja a Magyar Idők Online.



"Ez az ország szimbolizálja a józan észt. Saját kultúrájának és népének megőrzését. Európa határainak védelmét" – mondta Kent Ekeroth.



Példaként említette a kommunizmus elleni magyar fellépést is, nyilvánvalóan az 1956-os forradalomra utalva. "Most újra mindannyiunkért kiállnak" – hangsúlyozta a politikus. Ennek kapcsán magyarul a következőket mondta: "Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy kiáll Európáért."



A képviselő Svédországot a világ legszélsőségesebb demokráciájának nevezte, és a képmutatás magas fokának titulálta, hogy a svéd balliberális politikusok felháborodnak azon, ha az USA, vagy Svédország belpolitikájába akarnak külső erők beavatkozni, de örülnek, ha az Egyesült Államok vagy Soros megpróbálja a magyar választásokat manipulálni.



A védőbeszéd egyben vádbeszéd is volt a balliberális média és politikusok ellen, akik például Soros György egyeteme, a CEU állítólagos ellehetetlenítése miatt ágálnak, holott más felsőoktatási intézményeknek nem okozott gondot a magyar törvényhez való alkalmazkodás.



Továbbá a balliberális politikusok szemére vetette, hogy:



"Azt szeretnék, hogy a kommunista hatalom által kinevezett bíróknak legyen befolyása továbbra is egy országban, amely megszabadult a kommunizmustól?" Sajnos lehet, hogy igen – vonta le a következtetés Kent Ekeroth.



Az illegális migrációval kapcsolatban is kiállt hazánk mellett: "Szerencsére Magyarország más utat választott, mint a tömeges bevándorlás balliberális útját, amit Nyugat-Európa választott. (…) Önök balliberálisok egy inváziót hívtak meg az országainkba, az országunk megszállását" segítették elő.

A képviselő az európai balliberálisokra célozva hozzátette: "Önök leromboltak egy fél kontinenst. A történelem keményen fog ítélkezni önök felett."



Kent Ekeroth felszólította a balliberális politikusokat, hogy ahelyett, hogy vádaskodnak Magyarországgal szemben, inkább tanuljanak tőlünk.



A svéd politikus beszéde végén köszönetet mondott Orbán Viktornak és Magyarországnak, "mert ők meg merik és meg tudják tenni, ami jó az országuknak, és ami jó Európának."