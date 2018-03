Szijjártó: az ENSZ-nek ki kell mondania, hogy a migráció veszélyes

Magyarország azt akarja elérni, hogy ENSZ végre mondja ki: a migráció veszélyes - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek hétfőn. Szijjártó Péter az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vitára érkezett New Yorkba.A külügyminiszter kijelentette: "Magyarországtól senki sem veheti el a biztonságát, a szuverenitását és az identitását, még az ENSZ sem". Azzal, hogy a világszervezet azt sulykolja, hogy a migráció jó, és ezért ösztönözni, szervezni kell, veszélybe sodorja minden ország, így Magyarország biztonságát, szuverenitását és identitását - magyarázta.Szijjártó Péter kiemelte: a magyar kormány azt akarja elérni, hogy az ENSZ végre mondja ki, hogy a migráció veszélyes, és adja fel "azt a képmutató és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodó politikáját", amelynek keretében azt állítja, hogy a migráció jó és szükséges a világ fejlődéséhez.Ezzel szemben a külügyminiszter hangsúlyozta: "a migráció rossz és veszélyes", azt akarjuk elérni, hogy az ENSZ ezt végre ismerje be".Azt mondta, Magyarország egyetlen egy illegális bevándorlót sem fog beengedni, "ugyanis sem a biztonságunkat, sem a szuverenitásunkat, sem pedig az identitásunkat nem kívánjuk veszélyeztetni". Márpedig ha az ENSZ globális migrációs csomagját hasonló módon fogadják el, mint ahogy most áll, akkor az valamennyi tagállam, köztük Magyarország szuverenitását, biztonságát és identitását is veszélyezteti - vélekedett.Szijjártó Péter szerint az ENSZ nyomást akar gyakorolni a tagállamaira, hogy fogadjanak be illegális bevándorlókat még akkor is, ha nem érintettek semmilyen nemzetközi konfliktusban vagy nem esnek bele semmilyen migrációs útvonalba. Az ENSZ azt akarja elfogadtatni, hogy ne az országok dönthessenek arról, hogy kiket akarnak beengedni a saját területükre, és azt hirdeti, hogy a multikulturalizmus jó dolog, a határsértést pedig ne bűncselekményként, hanem közigazgatási kérdésként fogják fel - sorolta.Közölte: ezzel ellentétben Magyarország a magyar emberek biztonsága érdekében ragaszkodik ahhoz, hogy "csak mi, magyarok dönthessük el a jövőben is, hogy kit engedünk be" az ország területére, kivel vagyunk hajlandók együtt élni. A magyarok biztonsága és az ország szuverenitása érdekében ragaszkodunk ahhoz, hogy megvédjük a határt, és Magyarországra csak a nemzetközi és magyar szabályok tiszteletben tartásával lehessen belépni - mutatott rá. Hozzátette: mindenki, aki megsérti a határt, súlyos bűncselekményt követ el, és ezért súlyosan meg is kell büntetni.Kitért arra: "ragaszkodunk az identitásunkhoz is", nem fogadjuk el, hogy a multikulturalizmus jó, hogy felette áll egy egységes, rendezett, homogén társadalomnak. "Mi magyarok ezeregyszáz éve élünk a Kárpát-medencében, és magyarok is akarunk maradni ott, ahol élünk" - fogalmazott. Úgy vélte, a migrációhoz fűződő jog nem alapvető emberi jog, "hiába próbál ránk nyomást gyakorolni az ENSZ". A nemzetközi jog egyértelműen beszél erről a kérdésről: a migrációhoz semmilyen alapvető emberi jog nem fűződik, és az emberek biztonsági érdeke is világossá teszi az államok feladatát: a migrációt féken kell tartani, nem szervezni, hanem megállítani kell - mondta.