Több újdonság lesz jövőre az autópályás díjfizetésben

Egy óra haladékot kapnak a matrica nélkül a fizetős útra hajtók

Nő a pótdíjfizetés türelmi ideje

Kedvezményt kapnak a D2-es személygépkocsira a háromgyerekes családok is

Bevezetik a havi motoros matricát



A 2012 óta változatlan díjak jövőre sem emelkednek, a közlekedők a továbbiakban is a hat éve megszokott árakon vásárolhatják meg az ismert matricatípusokat. A fizetős utak köre az idén decemberben átadott két új szakasszal, az M85 Csorna elkerülő befejező ütemével és az M35 Debrecen utáni folytatásával bővül.

Szombathely gyorsforgalmi bekötésével először válthattak Vas megyei matricát a közlekedők, az első esztendőben ebből több mint 36 ezret értékesítettek.

Január elsejétől sok új, az autósok költségeit és adminisztrációs terheit csökkentő előírás lép hatályba az e-matricás rendszerben. Az ügyintézést jelentősen megkönnyítő egyes rendelkezéseket a már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell majd.Az egyik legfontosabb intézkedés lehetővé teszi, hogy a véletlenül díjköteles útszakaszra tévedő autósok az utazás megkezdése után vásárolják meg az e-matricát. Az új előírás szerint a fizetős hálózatra lépéstől számítva hatvan perc áll az úthasználók rendelkezésére a jogosultság megváltásához.Az e-matricákat a továbbiakban is érdemes már indulás előtt beszerezni akár személyesen, akár elektronikus úton. A jóhiszemű mulasztók azonban a jövőben mentesülhetnek a pótdíjazás alól, ha a megfelelő jogosultságot a díjköteles útra hajtást követő egy órán belül megveszik.A korábbi szabályozás szerint a jogosulatlan úthasználatért kiszabott 14 875 forintos alappótdíj már harminc nap után 59 500 forintra nőtt. A módosítással e türelmi idő a kétszeresére, hatvan napra hosszabbodik. Ha a jármű az arra egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, csak a - hatvan napon belüli rendezés esetén - 7500 forintos különbözeti pótdíjat kell kifizetni.Ha az úthasználónak a jogosulatlan úthasználat és az első felszólítás kézhezvétele között eltelt időben kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett, a pótdíj maximalizálását kérheti két, a járműre irányadó alappótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére.A kérelem benyújtására a korábbi tizenöttel szemben hetvenöt nap áll az üzemben tartó rendelkezésére. A kérelem egy rendszámra egy naptári évben többször is benyújtható.A rendszer üzemeltetője a jövőben a pótdíjfizetésre kötelezett természetes személy kérelmére részletfizetést engedélyezhet, ha az egyösszegű rendezés jelentős anyagi terhet róna a mulasztóra.Azt írták, hogy 2018 a családok éve lesz, ezért a D2 járműkategóriába tartozó személygépkocsira regisztráció után igénybe vehető kedvezmény januártól már nemcsak a négy, hanem a három gyermeket nevelő családok számára is elérhetővé válik.A motorosok a kínálatból eddig hiányzó kedvezményes havi matricát vásárolhatnak járművükre. A már májustól elérhető új termék ára az 1470 forintos heti jogosultsághoz képest mindössze 2500 forint lesz.A további kedvező változásokról részletes tájékoztatás található a NÚSZ Zrt. honlapján, a www.nemzetiutdij.hu oldalon - olvasható a közleményben.Azt írták, hogy hatodik éve változatlanok a sztrádahasználat díjai, 2017-ben is népszerű volt az éves jogosultság elővásárlási lehetősége, egyre jobban fogynak a megyei matricák. Január elsejétől ügyfélbarát módon változik sok előírás, a motorosok már májustól kedvezményes havi matricát vehetnek.Idén is keresett termékeknek bizonyultak a megyei matricák, amelyekből a mai napig országszerte összesen több mint 1,7 millió fogyott 9,3 milliárd forint értékben."A rendkívül kedvező árú e-matrica típus népszerűségét jól mutatja, hogy az előző évihez képest 13,7 százalékkal több kelt el belőle" - fogalmaztak.A tavaly bevezetett és rendkívül népszerűnek bizonyult kényelmi szolgáltatás idén az év teljes utolsó hónapjában elérhető volt, az autósok már december elsejétől beszerezhetik a 2018-as éves országos és megyei e-matricákat. A NÚSZ Zrt. kimutatásai alapján eddig összesen több mint 94 ezer úthasználati jogosultság kelt el az érvényességi idő kezdete előtt 1,58 milliárd forint értékben.