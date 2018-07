Tóth Péter: alapvető feladat a sztrádák elvezetése az országhatárokig

Megkezdődik az 54-es főút M5-ös autópálya és 5-ös főút közötti szakaszának kapacitásbővítése; az alapkőletételen az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára a következő évek egyik kiemelt feladatának nevezte a közúthálózat hiányzó elemeinek pótlását, továbbá a sztrádák elvezetését az országhatárokig.



A költségvetési forrásból finanszírozott, mintegy 5,7 kilométer hosszú, kétszer kétsávosra bővülő útszakasz megépítése nettó 8,7 milliárd forintba kerül.



Tóth Péter Magyarország közlekedési infrastruktúra-fejlesztési programja újabb mérföldkövének nevezte a beruházást. Hangsúlyozta, hogy a bővülő, nemzetközi összeköttetésekkel bíró úthálózatok hatékonyan támogatják a gazdasági növekedést, a versenyképesség erősítését és a munkahelyteremtést.



Hozzátette: a kormány 2500 milliárd forintot fordít a közúthálózat fejlesztésére a következő években. A csaknem ezer kilométernyi közútfejlesztés nagyobbik hányada gyorsforgalmi utak és kiemelt főutak építését jelenti majd - közölte a helyettes államtitkár, megjegyezve, a gazdasági eredmények lehetővé teszik, hogy a keretösszeg több mint felét költségvetési forrásból finanszírozzák.



Az 54-es főútnak jelentős a szerepe Bács-Kiskun megye életében, s a fejlesztésnek köszönhetően javul Kecskemét elérhetősége, és a város déli ipari területén található vállalkozások - köztük a Mercedes-gyár - kiszolgálása is. A projekt keretében szerviz- és kerékpárút is épül, ami segíti a környék gazdálkodóinak közlekedését.



Tóth Péter hangsúlyozta: az új útszakaszt a város déli elkerülő útjaként is használhatják, így Kecskeméten csökken az átmenő forgalom miatti okozta környezeti terhelés, levegő- és zajszennyezés.



A helyettes államtitkár arról is beszámolt, hogy Kecskemét közúti helyzetét hamarosan javítja még az épülő és 2018 végére elkészülő, 445-ös főút, északi elkerülőjének második üteme és az 52-es főút lakott területi szakaszának négysávossá tétele is.



Zombor Gábor (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy mintegy tíz éve kezdték el tervezni a beruházást. Úgy vélekedett, ismét erősödik a bizalom Kecskemét városa, a magyar kormány és az ide beruházó multinacionális cégek, valamint magyar vállalkozások között. Megjegyezte, mára csaknem száz vállalkozás települt a déli iparterületre.



Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP) polgármester Kecskemétet Magyarország gazdasági fejlődésében a legerősebb motornak nevezte, s reményét fejezte ki, hogy a megyeszékhely gazdasági erősödése a térség számára is húzóerőt jelent.



A munkálatok kivitelezője a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.