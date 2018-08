Tovább nőtt a kormánypártok támogatottsága

Tovább nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága az elmúlt négy hónapban, az ellenzéki pártok mindegyike nagyon komoly válságban van - mondta Deák Dániel politológus, a Figyelő főmunkatársa az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.Deák Dániel azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz-KDNP négy közvélemény-kutató intézet méréseinek átlaga alapján az előző havihoz hasonlóan 53 százalékot érne el egy most vasárnap tartandó választáson, azt mondta: általában azt látni, hogy a választáson győztes párt tudja növelni a népszerűségét, azonban ez a növekedés nem magyarázható csupán ezzel.Szerinte a növekedés oka, hogy a "választók már előretekintenek": kevesebb mint 10 hónap múlva lesz az európai parlamenti választás, amelynek "jelen pillanatban nagyon komoly tétje van, hiszen amit április 8-án Magyarországon meg tudtak üzenni a választók, azt most európai szinten is ki tudják mondani".A politológus szerint a pártok kínálata alapján azt látni, hogy jelenleg kizárólag a Fidesz-KDNP tud válaszokat adni azokra a kihívásokra, amelyek Európát érik.Az ellenzéki pártokról szólva azt mondta, szinte mindegyik vezetési válsággal küzd. Szerinte a legnagyobb bajban a Jobbik van, a párt elvesztette a vezetőjét, és az elmúlt időszakban a párt élére másod-, harmadvonalbeli politikusok kerültek.Deák Dániel a Kossuth rádió 180 perc című műsorában kijelentette: ha most vasárnap lenne országgyűlési választás, a kormánypártok még a kétharmados eredményüknél is jobb eredményt érnének el.Közölte azt is, a Jobbik több mint 5 százalékpontot veszített a támogatottságából az elmúlt négy hónapban.