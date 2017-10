Tüdőrákos, vastagbélrákos, prosztatarákos és bőrrákos betegeken kezdené a spórolást a kormány

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül az új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (2018. október 31-ig tartó aktív, 2019. február 28-ig tartó passzív időszakra) történő biztosítása.



Ezek a terápiás csoportok a közbeszerzési kiírás alapján a:

1.Tüdő dag. (NM r. 1/A.mell.8/a4.) gefitinib, afatinib, erlotinib hatóag közül bármelyik, össz. 1 209 KTE

2.Melanoma BRAF negatív (NM r. 1/A.mell.14.)pembrolizumab, nivolumab hatóag közül bármelyik össz. 35 607 KTE

3.Melanoma BRAF poz. (NM r. 1/A.mell.14.) dabrafenib, vemurafenib hatóag közül bármelyik össz. 720 KTE

4.Vastagbél dag. (NM r. 1/A.mell. 8/e2.1., 8/e2.2. 8/e3.1., 8/e3.4. pontok) cetuximab, panitumumab hatóag közül bármelyik össz. 998 KTE

5.Prosztata dag. (NM r. 1/A.mell.15/a.) abirateron-acetet, enzalutamid hatóag közül bármelyik össz. 1 512 KTE

6.Autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol, etanercept, adalimumab, golimumab hatóag közül bármelyik össz. 758 KTE

7.Időskori neovaszk. (nedves) macula degen. (AMD) (NM r. 1/A.mell.10.) ranibizumab, aflibercept hatóag közül bármelyik össz. 3 641 KTE.

8.Fabry-kór NM r. 1/A.mell. 11.) agalsidase beta, agalsidase alfa hatóag közül bármelyik össz. 910 KTE

"Több betegségtípusban, ahol korábban kettő, három vagy négy daganatellenes terápia közül választhatta ki a kezelőorvos a betegének leginkább megfelelőnek tartott terápiát, ott ezután kötelezően meghatároznák, melyik gyógyszerrel lehet megkezdeni a kezelést. Elfogadhatatlan, hogy ezentúl ne az orvosok döntsenek szakmai alapon, ahogyan eddig! Elfogadhatatlan, hogy a beteg ne szólhasson bele abba, hogy a súlyos mellékhatások közül melyik terápia nehézségeit képes elviselni! Elfogadhatatlan és érthetetlen, ami történik! "

Korábban szakmai alapon már döntöttek arról, melyik rákellenes gyógyszereket kaphatják meg a magyar rákbetegek, most viszont az állam megvonná a támogatást a rákgyógyszerek egy részétől, ezzel rontva az érintett daganatos betegek életkilátásait – figyelmeztet a Gyógyulj Velünk Egyesület.– derül ki egy október 6-án közzétett közbeszerzési kiírásból , amelynek tervezete ellen már több betegszervezet tiltakozott."A társadalombiztosítás az elmúlt években elérhetővé tette a hazai rákbetegeknek az érintett kezeléseket, hiszen meggyőződtek az adott rákgyógyszerek hasznosságáról, költséghatékonyságáról, most mégis el akarják venni ezek egy részét. Ezerféle módon spórolhatna az állam, nem fogadjuk el, hogy a rák gyógyítási esélyeinek rontása legyen a módszer!" – jelenti ki Kalotay Gábor, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke.– szögezi le Kalotay Gábor.A Gyógyulj Velünk Egyesület még mindig bízik abban, hogy a kormányzat felülbírálja a tervezetet, s nem vesznek el olyan lehetőségeket a magyar rákbetegektől, amelyeket eddig a döntéshozók is indokoltnak láttak biztosítani.