Úgy fejbe vert egy idős férfit - többször is - egy nő, hogy az belehalt a sérüléseibe

A vádirat szerint a 32 éves nő 2017. szeptember 11-én délután a Budapesti Fegyház és Börtön X. kerület, Maglódi úti egyik objektumához ment azért, hogy az ott jogerős büntetését töltő volt élettársával kapcsolatba lépjen.

A vádlott a járdáról kiabált be a férfinak a büntetés-végrehajtási intézetbe, amikor a közelben lakó és éppen arra járó 75 éves sértett rászólt, hogy a hangoskodást hagyja abba - áll a Fővárosi Főügyészség lapunkhoz eljuttatott közleményében.



A nő emiatt az idős férfit először trágár szavakkal szidalmazni kezdte, majd odalépett hozzá és többször, de legalább három alkalommal ököllel arcon, illetve fejen ütötte őt. A bántalmazott idős férfi az ütések következtében a földre esett, és a fejét az aszfaltba ütötte és elvesztette az eszméletét. A nő ezzel mit sem törődve otthagyta, a járókelők értesítették a mentőket, akik a férfit kórházba szállították, azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére, a bántalmazás következtében elszenvedett súlyos fejsérülései miatt pár nappal később életét vesztette.



A Fővárosi Főügyészség a nővel szemben halált okozó testi sértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tételének felső határa – a terhelt többszörösen büntetett előéletére is figyelemmel – 12 évig terjedő szabadságvesztés.