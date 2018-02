Választás 2018 - A Nézőpont frissített honlappal segítené a bizonytalan szavazókat

A Nézőpont Csoport kedden mutatta be Pártkereső 2.0 nevű honlapját, amely - a négy évvel ezelőtti parlamenti voksoláshoz hasonlóan - ezúttal is elsősorban a bizonytalan szavazók döntését kívánja segíteni az április országgyűlési választások előtt.



Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője a budapesti bemutatón tartott rövid köszöntőjében elmondta, bár az ellenzéki pártok gyakran potenciális szavazóikként tüntetnek fel 30-40 százalék bizonytalan szavazót, felméréseik alapján legfeljebb a társadalom 8 százaléka mehet el úgy szavazni, hogy most még nem döntötte el, kire szavaz.



Nagy Dániel, az intézet vezető kutatója ehhez hozzátette, a rejtőzködő kormányváltó szavazók száma nem haladja meg a lakosság 3 százalékát.



A Pártkereső 2.0 honlapot ismertetve elmondta, alkalmazásuk 32 kérdést tartalmaz a gazdaság, a társadalom, a bevándorlás, valamint az állam és a nemzet témaköreiben.



A Nézőpont a kérdéseket elküldte a pártoknak is, a tőlük kapott válaszokat pedig egy súlyozott módszerrel vetik össze a felhasználók döntéseivel, akik a teszt végén megtudhatják, melyik párt áll legközelebb saját vélekedésükhöz - fejtette ki Nagy Dániel. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az MSZP, a Jobbik, az LMP, a DK és a Párbeszéd nem válaszolt a kérdéseikre, ezért az esetükben a pártvezetők korábbi nyilatkozásait, illetve parlamenti szavazásait vették figyelembe.



Hangsúlyozta, a honlap első változatát néhány ezren használták, reményeik szerint a frissített változatot már több tízezren veszik igénybe. Aláhúzta azonban, hogy a válaszok nem adnak reprezentatív felmérést. Példaként említette, hogy a Pártkereső első változatát kitöltők több mint fele diplomás, budapesti választó volt, a válaszadók legnagyobb arányban 18-29 évesek voltak, 75 százalékban pedig férfiak.



Nagy Dániel a rendezvény kerekasztal beszélgetésén elmondta, ez az oldal mindaddig nem számíthat sikerre, amíg a személyi, illetve kisebb szakpolitikai viták miatt nem tud egységet felmutatni.



A Nézőpont munkatársa szerint míg a Fidesz ügyesen "letapogatja" a többség akaratát, addig a baloldal "balféknek" tűnik. Hozzátette, az ellenzék nem ismerte fel, a sikerhez az egzisztenciális alapon szavazókat is meg kell győznie.



Löffler Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar politológia tanszékének docense kifejtette, visszaszorult a politikai programok és közpolitikai alternatívák jelentősége, mert ezekről nincsenek viták, a választók ehelyett érzelmeik, elsősorban a pártok vezetőinek megítélése alapján döntenek. Hangsúlyozta, a jobboldal sikerességnek kulcsa egyértelműen Orbán Viktor "vezér státusza", míg a baloldal évek óta nem tud felmutatni egy "ellenorbánt".



Löffler Tibor szerint mindaddig amíg ez nem történik meg, addig a baloldal pusztán közpolitikai javaslatokkal nem tudja leváltani Orbán Viktort. Megjegyezte, utoljára Gyurcsány Ferencnek volt meg az a képessége, hogy vezesse a baloldalt.



Mikecz Dániel, a Republikon Intézet kutatója pozitív irányba mutató kezdeményezésként értékelte a Nézőpont új honlapját, ugyanakkor megjegyezte, azt várhatóan azok töltik majd ki, akik érdeklődnek a politika iránt és egyébként is részt vennének a szavazáson.



A Republikon munkatársa emellett hiányolta a felmérésből az egészségügyi és oktatási kérdéséket, egyúttal megjegyezte, nem gondolja, hogy a kitöltők a honlapon jönnek rá kormánypárti, vagy ellenzéki beállítódottságukra, ezért szerinte az alkalmazás elsősorban a baloldali pártok közötti választást segítheti.



Mikecz Dániel a baloldal hibájának nevezte, hogy modernizációs ajánlat helyett azt várják a szavazóktól, hogy szinte kizárólag morális elvárások alapján támogassák őket.