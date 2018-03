Választás 2018 - Hamisított ajánlóíves aláírások miatt feljelentést tesznek

Láczay György elmondta, a hvb két esetben talált az LMP ajánlóívein hamisított aláírásokat, amelyekről jegyzőkönyvet vett fel és határozatot is hozott. A bizottság okirat-hamisítás, személyes adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt hétfőn - ismeretlen tettes ellen - feljelentést tesz az illetékes rendőr-kapitányságon.



A bizottság elnöke az MTI kérdésére elmondta, a hvb az LMP-s képviselőjelölt vonatkozásában "információkat kapott" arról, hogy a párt ajánlólapján valótlan aláírások lehetnek. Szavai szerint az egyik aláírás adatai között a hvb stábjában dolgozó egyik számlálóbiztos a saját nevét és aláírását találta meg, amit azonnal jelentett. A hvb-tag nyilatkozata szerint az LMP-re nem tett ajánlást, majd az is kiderült, az íven lévő személyi adatai egyeznek ugyan a választói adatbázisban lévőkkel, ám aláírása hamis volt, keresztnevét a hamisító elírta - ismertette Láczay György.



A másik esetben egy választópolgár fordult általános kérelemmel a hvb-hez tájékoztatást kérve arról, hogy neve vagy adatai szerepelnek-e valamelyik jelölőszervezet ajánlóívén. A jelölőszervezetek ajánlóíveinek átvizsgálása után kiderült, az LMP egyik ívén rajta van a neve, amiről írásban tájékoztatták. A választópolgár bejelentése szerint ő nem tett ajánlást az LMP-re, "ajánlásának" megtekintése után pedig azt közölte, hogy az íven nem az ő aláírása szerepel - mondta Láczay György. A hvb elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, mindkét esetben egyértelmű volt, hogy az ajánlóíveket nem az érintett személyek írták alá. A feljelentés szövege már elkészült, azt hétfőn juttatják el a rendőrségre - tette hozzá.



Láczay György megjegyezte, az érintett ajánlásokat érvénytelenítette a választási bizottság, az LMP-s képviselőjelöltnek azonban így is sikerült összegyűjtenie az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást. A www.valasztas.hu oldalon olvasható adatok szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3-as számú, kisvárdai választókerületben induló LMP-s Makranczi Istvánt egyéni jelöltként pénteken vette nyilvántartásba a hvb, a döntés azonban még nem jogerős.