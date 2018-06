66 arany ékszert loptak el Csongrádon, Csanytelekig jutottak: húsz perc alatt elfogták a két tettest - fotók

Az autóból, amellyel menekült a két férfi, előkerült a zsákmány. Fotók: police.hu

Május 26-án délelőtt két férfit állítottak elő a körzeti megbízottak Csanyteleken.: a két férfi egy tálca ékszert lopott el egy csongrádi üzletből, személyautóval menekültek. Miután Csanyteleken rendőrkézre kerültek, a nyomozók őrizetbe vették őket. Autójukból a zsákmányolt gyűrűk és fülbevalók is előkerültek.Az eljárás során bebizonyosodott, hogy cselekményükben egy harmadik férfi is közreműködött, ezért őt is gyanúsítottként hallgatták ki a kapitányság rendőrei.

A férfiakkal szemben lopás miatt indult eljárás, amit a nyomozók a napokban befejeztek. Az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek - tudtuk meg a rendőrség honlapjáról.