A tudomány is lehet érdekes

Nagy Tamás éppen folyékony nitrogénnel borítja be a termet. A kísérletek látványosak, de szerencsére veszélytelenek voltak. Fotó: Majzik Attila

Három idősávban, öt helyszínen összesen hétféle programot kínáltak a Batsányi János Gimnáziumban a Kutatók Éjszakája előtti napon, az iskolán belül több helyszínen várták előadásokkal, látványos bemutatókkal és izgalmas kísérletezési lehetőségekkel a kíváncsi diákokat.A fizikát, a kémiát és a biológiát óriási hintával, a tűz és a mínusz kétszáz fok összecsapásával, az agyműködés és a programozás összefüggéseivel, valamint a növények és a humanoid robotok közötti kapcsolattal hozták közelebb a gyerekeknek. A diákok Szabó Lászlóval fizikai kísérleteket végeztek, Tábori Leventénével a növények anyagai között vizsgálódtak, Nagy Tamással élményszerű fizikakísérleteket izgulhattak végig, Tábori Leventével a tűzzel játszhattak, a robotok világába pedig Giliczéné László Kókai Mária és Gilicze Tamás vezette be a látogatókat, de az emberi agy működését és a tanulás „művészetét" is megismerhették Törökné Török Ildikóval.- Minél veszélyesebb, annál jobb! – mondta Pál Dóra, a gimnázium nyolcadikos tanulója. Neki a folyékony nitrogénes kísérletek tetszettek a legjobban, de kíváncsi volt a „Játék a tűzzel" előadásra és a fizika kísérletekre is. A programra körülbelül hetvenen regisztráltak, legtöbben a Piroskavárosi Általános Iskolából, de jöttek családok is kisebb gyerekekkel és „házon belülről", a gimnáziumból is.