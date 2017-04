Album Csongrád ékkövéről

Egyházilag 1993-ig a Váci Egyházmegyéhez tartozott, ekkor II. János Pál pápa a Szeged–Csanádi Egyházmegyéhez csatolta. Szent István király tiszteletére épült temploma a 18. század elején leégett, helyette építették a hívek 300 esztendeje a Szent Rókus tiszteletére szentelt templomot. Ez a Nagyboldogasszony-templom elkészültéig plébániatemplomként szolgált.



A Szent Rókus-templomot a későbbiekben többször átépítették, az elmúlt években az önkormányzat felújította. Bara Júlia, Béres Mária, Gyöngyössy Orsolya és Kelemen Éva arra vállalkozott, hogy a Belsőváros ékköve című kötetében gyönyörű fotókkal és alapos tanulmányokkal bemutatja a Szent Rókus-templom történetét.



Az MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport sorozatában megjelent igényes albumot Kiss-Rigó László megyés püspök azzal méltatja előszavában, hogy nagyszerű ajándék lehet a helybelieknek és minden érdeklődőnek.

Varga Lajos váci segédpüspök ajánlásában többek között kiemeli a régészeti feltárások jelentőségét, melyeket a felújítás előtt végeztek. Ezek során ugyanis megvizsgálták a talajt, amire a templomot emelték, és átnézték az alapban lévő köveket is.



Ezekből egyértelművé vált, hogy az épületnek nincsen középkori előzménye. Ez a tény csalódást keltett a lakosság körében, hiszen ősi eredetűnek tudták a templomukat. Az épületgeológiai kutatások arra is lehetőséget biztosítottak a szakembereknek, hogy a felhasznált építőanyagok útját végigkísérjék. Az egyik legérdekesebb találat ezek közül az édesvízi mészkő volt.



A szerkesztő, Gyöngyössy Orsolya Csongrád hajdani központjának az életét is bemutatja. Ír a Tisza, valamint a halászat és a hajózás fontos szerepéről, illetve arról is, hogy az asszonyok ügyes konyhakertészek és piaci kofák voltak. Az udvarlási a házasodási szokásokból pedig azt a következtetést vonja le, hogy Belsőváros zárt társadalmi egységet alkotott