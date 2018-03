Csongrád polgármestere szerint lenne mit tanulnia a régiektől

– A forradalom egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy a közös cél érdekében össze tudtak egymással fogni az emberek. A liberális, a konzervatív és a királyhoz hű ember képes volt arra, hogy együtt dolgozzon. Napjainkban is lenne mit tanulni tőlük – szólt az ünneplőkhöz Csongrád polgármestere, Bedő Tamás. Arra is emlékeztette a csongrádiakat, hogy Kossuth Lajos a toborzó körútja során az ő városukat is útba ejtette. Az ünnepségen a Galli-iskola hatodik osztályos diákjai léptek a színpadra.