Dömének meg kell halnia

Döme még nem sejti sorsát. Sarusi-Kis Mihály Máté Attilától kapta a jutalommalacot. Fotó: Majzik Attila

A jóképű, bár elég szőrös jószág egyrészről magyar fehér, szegről-végről pedig mangalicakeverék, így a szakavatatlan szemnek első ránézésre igencsak figyelnie kell, hogy a bunda alatt észrevegye a malacot is.Szóval Döme sorsa már ezen a napsütötte őszi délutánon végérvényesen megpecsételődött, alighogy új gazdájához, Sarusi-Kis Mihályhoz került. A szőrmók négylábú volt ugyanis „A legszebb konyhakertek" program különdíja Máté Attila önkormányzati képviselő felajánlásából. Most meg szelíden nézelődik, dörgölőzik a falhoz a maga szerény negyven kilójával, ismerkedik az új hellyel, amely egy ideig az otthona lesz. Szegény még nem sejti, a kosztért és kvártélyért súlyos ára kell fizetnie, ha eljő a tavasz.A rügyfakadással együtt majd a böllérkés meg a bárd is előkerül, így az akkor már remélhetőleg százötven kilóra nőtt Döme majd kolbász, hurka, sonka és szalonna formájában folytatja földi pályafutását, míg utolsó falatkája is el nem tűnik. Emlékét megőrizzük.