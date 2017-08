Egy babát terveztek, de hármas ikrek érkeztek a csongrádi családba

– Amikor először kísértem el a páromat az ultrahangvizsgálatra, szerintem akkor már két babát látott az orvos, csak nem akarta még mondani – idézte fel a hónapokkal ezelőtti történetet a csongrádi Oberna István. – Úgy tűnt, hogy a monitoron megtalált egy magzatot, aztán mintha kissé odébb tette volna a jelölést. Egy újabb vizsgálaton árulta el, hogy ikreket lát. Valamivel később, egy újabb ultrahang után sírva hívott fel Elizabet, hogy hármas ikreink fognak születni.– Azért sírtam, mert hirtelen kétségbeestem, hogy képes leszek-e ellátni egyszerre három csöppséget – mosolygott Takács Elizabet. – A következő pillanatban meg már el is hessegettem a kételyeimet. Ha a sors így akarta, akkor megoldjuk, erre gondoltam – mondta.Annabella, András és Máté természetes úton fogant, a két kisfiú sem egypetéjű iker. Annak az esélye, hogy egy édesanya egyszerre három petesejtből három babával legyen állapotos, az interneten felelhető adatok szerint 4000 az egyhez. Kecskeméten születtek június 30-án, a 34. terhességi héten, az édesanyjuk két hónapot feküdt a kórházban. Április végéig dolgozott, nevelőtanár a Bársony-középiskolában. Azt mondja, nagyon jól bírta magát, a kórházba vonulás előtt még a munkahelyén is dolgozott, illetve az otthonukat rendezgette: a sötétítőfüggönyöket rakta fel.Annak is érdekes a története, ahogy megvásárolták a városközpontban lévő lakásukat. Egy helyi rendelet szerint csak azoknak járt önkormányzati kölcsön, akik házasok, és már megszülettek a gyermekeik. Elizabet javasolta, hogy változtassanak ezen, és a helyhatóság hajlott a megoldásra, mesélte a fiatal anyuka. A picik ellátásában gondozók segítenek, az önkormányzat három hónapig napi négy órában küld hozzájuk segítséget.Mindkét szülő családjában vannak ikrek, de hármasak biztosan nincsenek, hallottuk tőlük. Mivel Istvánnak van már három felnőtt gyermeke, eredetileg egy közös csemetét szerettek volna. Tizenegy éve vannak együtt, a picik érkezése igen nagy meglepetés volt mindenkinek, sok szeretet veszi körbe őket. – Annabella a legnyugisabb, a fiúk izgágábbak. Különböző a természetük, abban azonban hasonlítanak, hogy jó babák. Egyszerre ébrednek fel enni, ha jóllaktak, alszanak. Van egy hármas ikreknek való babakocsink, de már látjuk előre, hogy nem lesz egyszerű mutatvány – nevettek a szülők.Tízóraira várva. Annabella, András és Máté csak akkor türelmetlen, ha éhes. Fotó: Králik EmeseNem hittük volna, hogy hirtelen nagycsalád leszünk – mondta István és Elizabet. Fotó: Králik Emese