Egyszerre jön és megy a csongrádi Wartburg - fotók

Nyolcszemélyes kabriózás a csongrádi pusztában. Az utasok nagyon élvezik a szokatlan járművet.

Fotó: Králik Emese

– Egyszer már építettem egy ilyen járművet. Megvan, de nem nagyon veszem elő. Négyszemélyes, és éppen ez vele a baj: ennél mindig többen szeretnének utazni vele – mesélte a csongrádi Molnár Zsolt. A tanult szakmája karosszérialakatos, autóbontót üzemeltet a Tisza-parti városban, de nemcsak a munkája, a hobbija is a járművekkel kapcsolatos. Két Wartburgból olyan négykerekűt készített, amely mindkét irányba tud közlekedni – és amelynek ezért a csodájára járnak az autós rendezvényeken.– Ha semmi más dolgom nem lett volna, szerintem két hónap alatt elkészültem volna vele. Így azonban három évbe telt, mire először ki tudtam vele állni a kapun. Az előző zárt volt, ezt nyitottra terveztem, így még jobban átadja az élményt – részletezte Molnár Zsolt. A furcsa járgányt két darab kétütemű motor hajtja, és természetesen két kormánya, egy kormány- és egy padlóváltója van, így még utóbbi téren is választhat kedve szerint az aktuális két sofőr. Az alvázat megerősítették, hogy elbírja a már-már limuzinra hajazó felépítményt. Egyszerre nyolcan ülhetnek bele. Az a volán dominál, amerre haladnak, de a másikkal rá lehet segíteni. Ennek köszönhető, hogy a közönség legnagyobb derültségére, illetve nem csekély meglepetésére oldalirányban is haladhatnak. A forgalomban természetesen nem szabad vele közlekedni, de rendezvényeken, bemutatókon mindig komoly érdeklődés övezi.Zsolt kérdésünkre elmondta: van már egy új ötlete is, de egyelőre legyen meglepetés, nem árulja el, hogy milyen furcsa masinán töri a fejét.